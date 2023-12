Gaza : Israël annonce la mort de trois otages tués "par erreur" par des soldats

Une enquête a été ouverte pour "rassembler les faits et à clarifier les détails de l'incident"

L'armée israélienne a annoncé vendredi que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens "identifiés par erreur" comme une "menace".

"Lors de combats à Choujaiya [nord], l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués", a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, à la télévision. "C'est une zone où les soldats ont rencontré de nombreux terroristes, y compris des kamikazes", ajoute-t-il. Tsahal porte la responsabilité de cet "incident tragique", a poursuivi le porte-parole.

Hagari a nommé les otages Yotam Haim, qui a été enlevé par le Hamas à Kfar Aza, et Samar Talalka, qui a été enlevé à Nir Am. Le troisième otage n'a pas été nommé à la demande de sa famille.

Courtesy (no credit) Samer Fouad Talalka, 24 ans, de la ville bédouine de Hura, capturé par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023

Interrogé sur la manière dont les otages ont pu échapper à la captivité du Hamas, Hagari déclare que l'armée pense que "les trois ont fui ou ont été abandonnés par les terroristes qui les tenaient en captivité". Dans sa déclaration, Hagari a précisé qu'"après la fusillade, au cours d'un scanner et d'un examen, un soupçon immédiat est apparu quant à l'identité des morts, et leurs corps ont été rapidement transférés pour examen en Israël, où les otages ont été identifiés". "Il s'agit d'un événement triste et douloureux pour nous tous, et l'armée israélienne est responsable de tout ce qui s'est passé", ajoute-t-il. Tsahal a commencé à enquêter sur l'incident. "Il s'agit d'un événement tragique qui s'est produit dans une zone de combat où les troupes ont rencontré de nombreux terroristes ces derniers jours et aujourd'hui, et ont mené des batailles acharnées", a-t-il déclaré.

Courtesy (no credit) Le batteur de heavy metal Yotam Haim a été enlevé chez lui dans le kibboutz Kfar Aza le 7 octobre 2023 ; le porte-parole de Tsahal a déclaré le 15 décembre qu'il avait été tué par erreur par Tsahal à Shejaiya, alors qu'il tentait d'échapper à ses ravisseurs

"Dans certains cas, des kamikazes ont été rencontrés, ainsi que des attaques au cours desquelles les terroristes ont tenté d'attirer nos forces et de les faire tomber dans une embuscade. Peu après l'incident tragique, une autre rencontre avec des terroristes a eu lieu près du lieu de l'incident", a affirmé M. Hagari.

Tsahal travaille toujours à "rassembler les faits et à clarifier les détails de l'incident", mais qu'entre-temps, de nouveaux protocoles d'identification des otages ont été transférés aux forces terrestres, "afin de tout faire pour éviter un autre événement tragique de ce type". "L'armée israélienne est profondément attristée par ce désastre et s'associe à la douleur des familles. Que leur mémoire soit bénie", a-t-il conclu.