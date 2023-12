Avec la guerre, les Juifs ultraorthodoxes s'identifient davantage à la société israélienne (sondage)

75% des Haredim ressentent une connexion profonde avec ce qu'ils appellent le "récit israélien"

Un sondage récent effectué au sein de la communauté ultraorthodoxe (haredi) en Israël a mis en lumière des changements notables dans la perception de la société israélienne par cette population, surtout depuis le 7 octobre. Selon le sondage mené par l'Institut Haredi pour les Affaires Publiques et la société Askaria, 73% des juifs ultraorthodoxes estiment que leur sentiment de destin partagé avec la société israélienne s'est renforcé dans le sillage de la guerre. En outre, 75% ressentent une connexion profonde avec ce qu'ils appellent le "récit israélien", tandis que 32% d'entre eux se disent favorables à une plus grande intégration dans la société israélienne. L'échantillon du sondage incluait divers segments de la communauté haredi, tenant compte des différentes tendances modernes et conservatrices de cette communauté, de l'âge, du métier et du lieu de résidence des sondés.

Yaakov Naumi/Flash90 Des soldats israéliens de l'unité 'Nahal Haredi' de Tsahal sur la base militaire de Peles, dans le nord de la vallée du Jourdain.

Un résultat marquant est l'augmentation de 20% (de 9% à 29%) du soutien à l'enrôlement des Haredim dans l'armée israélienne. Le mouvement Chabad affiche le plus haut niveau de soutien avec 74%, suivi par la communauté séfarade à 36%, la communauté hassidique haredi à 25% et la communauté haredi lituanienne à 20%. 70% des répondants estiment que les Haredim qui n'étudient pas la Torah devraient aider leur pays via un service militaire ou civil, en opposition aux 51% qui étaient contre l'exemption complète du service au sein de Tsahal avant la guerre.

Yonatan Sindel/Flash90 Des juifs ultra orthodoxes marchent dans la ville ultra orthodoxe de Bnei Brak le 30 mai 2023

Eli Fleisch, directeur de l'Institut Haredi pour les Affaires Publiques, a souligné l'importance à long terme des événements qui ont frappé Israël, et encouragé les décideurs à saisir l’opportunité historique révélée par le sondage. "Les effets durables des événements du 7 octobre nécessitent une analyse approfondie", a-t-il affirmé. "Les changements dans les attitudes de nombreux membres de la communauté haredi vis-à-vis de la société israélienne, et leur compréhension de leur rôle dans la contribution aux besoins économiques et sécuritaires d'Israël, représentent une occasion historique pour les décideurs. Le défi pour Tsahal et les institutions publiques est maintenant de créer des programmes adaptés pour leur offrir une véritable opportunité de contribuer significativement au pays."