Otages: l'organisation Shurat Hadin va porter plainte contre la Croix-Rouge

"Le centre juridique israélien va poursuivre en justice la Croix-Rouge pour ne n'avoir ni approché les otages, ni exigé leur sécurité"

L’avocate Nitsana Darshan-Leitner, fondatrice de l’organisation israélienne à but non-lucratif juridique Shurat Hadin, a annoncé dimanche vouloir porter plainte contre la Croix-Rouge, lors d'une intervention télévisée sur Channel 13.

La Croix-Rouge et sa présidente ont été vivement critiquées en Israël par le gouvernement et les familles des otages depuis le 7 octobre. "Le centre juridique israélien va poursuivre en justice la Croix-Rouge pour ne pas avoir approché et exigé la sécurité des otages et pour ne pas leur avoir fourni les soins médicaux dont chacun d'entre eux a besoin", a déclaré Mme Darshan-Leitner. "La Croix-Rouge doit s'assurer que les otages ne subissent pas d'atroces tortures en captivité, c'est l'une des choses qui, selon moi, devrait être faite. L'organisation n'a pas d'immunité et c'est possible de les poursuivre en justice. C'est ce que nous avons l'intention de faire et nous ferons pression sur le monde pour qu'il intervienne à ce sujet", a-t-elle affirmé, en ajoutant qu'"Israël, de son point de vue, ne dispose que d'"un champ d'action limité".

La semaine dernière, Mirjana Spoljaric, la présidente de la Croix-Rouge, était en visite en Israël pour la première fois depuis le début de la guerre. Elle y a rencontré de nombreux responsables, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"La première mission de la Croix Rouge est de faire passer des médicaments aux otages. Cela fait 69 jours qu’elle échoue dans cette mission de visiter les otages et de leur donner les médicaments”, avait affirmé le ministre Eli Cohen.