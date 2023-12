Ben Gvir menace de quitter la coalition si la guerre contre le Hamas ne se poursuit pas "à pleine puissance"

"Ils tirent des roquettes et tuent nos soldats et nous continuons à prendre des mesures humanitaires. L'heure de la fermeté a sonné", a-t-il affirmé

Le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a critiqué ce lundi la manière dont le gouvernement gère la guerre contre le Hamas, réitérant sa demande d'exécution des terroristes, et déclarant qu'il ne resterait pas dans la coalition si l'offensive militaire ne se poursuivait pas "à pleine puissance".

Affirmant que le Hamas ne se laisse pas "dissuader" après 73 jours de guerre, Itamar Ben Gvir s'est opposé à la décision du gouvernement de laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza, déclarant aux journalistes lors d'une réunion de son parti Force juive. "On ne doit pas faire de pause, ni permettre à nos ennemis de fixer des conditions inadmissibles pour la libération des otages", a-t-il déclaré, en appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à "suivre la voie de Ben Gvir et non celle de Benny Gantz, chef du parti Union nationale".

"Chaque jour où les otages ne sont pas libérés, nous devrions mettre à mort un autre terroriste de la force Nukbha", a-t-il ajouté, en référence aux forces du Hamas qui ont participé aux atrocités du 7 octobre. "Ils tirent des roquettes depuis les zones d'évacuation humanitaire, ils tirent sur nos soldats, et nous continuons à prendre des mesures et à faire des gestes humanitaires. L'heure de la fermeté a sonné", a-t-il souligné. Itamar Ben Gvir avait déjà menacé de faire tomber le gouvernement lors du cessez-le-feu temporaire du mois dernier.