Israël : percée dans le développement d'un médicament contre la maladie du sommeil ​

La nouvelle approche repose sur l’endommagement du ribosome du trypanosome

Le trypanosome est un parasite unicellulaire qui entraîne des conséquences humaines et économiques considérables en raison de son implication dans la maladie du sommeil chez les humains. Le parasite, que l'on trouve principalement dans les zones rurales d'Afrique, est transmis aux humains ou au bétail par la mouche tsé-tsé. Des recherches avancées menées par le professeur Shulamit Michaeli de la Faculté Goodman des sciences de la vie de l'Université Bar-Ilan, récemment publiées dans la revue Nature Communications, proposent une nouvelle stratégie pour lutter contre la maladie.

La recherche a été menée en collaboration avec des scientifiques du groupe du professeur Ada Yonath, lauréate du prix Nobel, de l'Institut des sciences Weizmann, un expert de renommée mondiale sur la structure spatiale du ribosome.

La nouvelle approche repose sur l’endommagement du ribosome du trypanosome. Le ribosome fonctionne dans toutes les cellules vivantes comme une usine de production de protéines et est composé de très longues chaînes d’ARN et de nombreuses protéines diverses.

Les chercheurs du groupe du professeur Michaeli ont montré que la suppression d'une seule pseudouridine du ribosome du parasite entraîne la perte d'une protéine structurelle dans le ribosome, altérant ainsi sa capacité à produire plusieurs protéines spécifiques et inhibant sa croissance. Les résultats de l'étude montrent qu'à l'avenir, il sera possible de concevoir des médicaments à base d'ARN qui endommageront spécifiquement le ribosome du parasite (et non celui de l'hôte humain ou bovin) et stopperont ainsi sa croissance et le développement du parasite.

"Ce développement est passionnant car il établit un lien entre le rôle d'une simple modification de la structure du ribosome et sa fonction dans la production de nouvelles protéines", explique le professeur Michaeli.

La recherche a été réalisée par le Dr Rajan Shanmugha, ancien doctorant du laboratoire du professeur Michaeli, en collaboration avec le Dr Anat Bashan, scientifique senior du laboratoire du professeur Yonath, ainsi que plusieurs étudiants et chercheurs des deux laboratoires. Le professeur Toshiaki Isube de l'Université métropolitaine de Tokyo, le professeur Ron Unger et son groupe de la Faculté Goodman des sciences de la vie de l'Université Bar-Ilan, ainsi que le professeur Schraga Schwartz de l'Institut des sciences Weizmann.