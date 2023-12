Israël : le contrôleur de l'État va enquêter sur les carences sécuritaires du 7 octobre

"Des milliers de citoyens israéliens ont été massacrés, violés et kidnappés, et ont été abandonnés à leur sort le jour de Simchat Torah"

Le contrôleur d'État Matanyahu Englman a déclaré mercredi que les citoyens israéliens ont été abandonnés face au massacre du Hamas le 7 octobre, et que "le grand échec" de cette journée sera finalement examiné par son bureau, critiquant l"'effondrement" des défenses d'Israël.

"Le 7 octobre, les frontières de l'État d'Israël ont été violées et les maudits terroristes du Hamas ont fait ce qu'ils voulaient dans ce pays. Des milliers de citoyens israéliens ont été massacrés, violés et kidnappés, et ont été abandonnés à leur sort le jour de Simchat Torah", a déclaré M. Englman à la commission des finances de la Knesset.

Le contrôleur de l'État s'est référé à un rapport publié mardi par son bureau sur l'incapacité du gouvernement à répondre aux besoins des civils sur le front intérieur. "Les échecs qui ont été révélés dans la réponse sécuritaire le jour du massacre se sont poursuivis dans une série de déficiences dans la réponse civile aux centaines de milliers d'évacués résultant du déclenchement de la guerre", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, M. Englman a indiqué que son examen du fonctionnement des services de sécurité lors des événements du 7 octobre commencera lorsque l'évolution de la guerre en cours avec le Hamas à Gaza le permettra, précisant qu'il serait impossible de mener cette enquête alors que l'armée israélienne continue de mener d'intenses opérations militaires. "Cependant, il est déjà clair que le gouvernement d'Israël et les forces de sécurité doivent mener une inspection interne approfondie pour comprendre comment le grand échec du 7 octobre s'est produit", a-t-il poursuivi.

Selon un dernier bilan, 1 290 personnes ont été tuées lors du massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël, perpétré par des terroristes du Hamas.