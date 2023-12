L'activiste arabe israélien Yoseph Haddad interpelle le Hamas depuis un abri

"Vous ne vaincrez jamais le peuple d'Israël et vos missiles ne nous font pas peur", a-t-il lancé

L'activiste arabe israélien Yoseph Haddad a publié mercredi sur X (ex-Twitter) une vidéo dans laquelle il court muni d'une caméra, s'abriter dans une cage d'escaliers pendant le tir d'une roquette du Hamas depuis Gaza sur Tel-Aviv.

https://twitter.com/i/web/status/1737139982777692176 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"J'ai été surpris par les sirènes d'alerte à Tel-Aviv, j'ai sorti une caméra pour tourner une vidéo et informer, mais au final la vidéo est un peu différente de ce que j'avais prévu... Personne ne ressemble au peuple d'Israël", a-t-il publié, amusé.

Au cours de la vidéo, il interpelle le groupe terroriste : "Et les ennemis d'Israël ! le Hamas cible les civils, c'est la réalité de la société israélienne", a-t-il lancé avec des dizaines d'autres personnes venus s'abriter dans la cage d'escaliers. Malgré la situation, l'atmosphère est chaleureuse autour de lui.

"Nous sommes ciblés par le Hamas et nous on sourit ! C'est l'opportunité de dire au Hamas que même si vos missiles arrivent jusqu'à Tel-Aviv, vous pouvez voir l'esprit des israéliens", a-t-il affirmé en ajoutant: "Vous ne vaincrez jamais le peuple d'Israël et vos missiles ne nous font pas peur. Vous irez en enfer, Inchallah!", a-t-il conclu.

Alors que la guerre est arrivé à son 75e jour, le chef du Hamas est arrivé en Egypte pour des discussions sur une trêve, au moment où les deux camps multiplient les signaux en faveur d’un nouveau cessez-le-feu.