Israël : une des otages libérées porte plainte contre la Croix-Rouge

"La Croix-Rouge ne s’est pas conduite avec le respect dû aux familles des otages et n’a pas essayé de transmettre les médicaments nécessaires aux captifs"

Raz et Ohad Ben Ami ont été kidnappés à leur domicile du kibboutz Be'eri le 7 octobre et détenus séparément à Gaza. Ohad (55 ans) est toujours en captivité, tandis que Raz (57 ans), sa femme, a été libérée après 57 jours. Détenue dans des conditions inhumaines, sa santé s'est détériorée car elle n'a pas reçu les médicaments dont elle avait besoin pour traiter sa maladie.

Pendant ce temps, des membres de sa famille ont supplié les responsables de la Croix-Rouge en Israël, en Allemagne et aux États-Unis d'essayer de lui livrer les médicaments en question. En réponse, l'un des responsables a envoyé un mail à la famille dans lequel il est écrit : "Je vous souhaite de réussir à rétablir le contact avec les membres de votre famille." Par l'intermédiaire de l'organisation Shurat Hadin, une plainte a été déposée auprès du tribunal de district de Jérusalem au nom de Raz et Ohad Ben Ami et de leurs familles contre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Belal Al SABBAGH / AFPTV / AFP

La Croix-Rouge est accusée de ne pas avoir rempli ses fonctions qui consistent notamment à rendre visite aux otages détenus à Gaza, à garantir leur sécurité et à agir pour leur libération. Selon la plainte, les rôles et pouvoirs du Comité international de la Croix-Rouge lui confèrent non seulement des droits, mais impliquent également la responsabilité d'agir dans des cas comme les enlèvements.

"La Croix-Rouge internationale revit ses erreurs de la Shoah, elle a abandonné le peuple juif dans la période la plus sombre de son histoire"

Les membres de l’organisation ont commencé à intervenir activement quelques semaines seulement après l’enlèvement, perdant un temps précieux, d'après les termes de la plainte. "Ils n'ont pas agi avec le respect dû aux familles des otages, n'ont pas essayé de leur livrer aux captifs les médicaments nécessaires - même lorsqu'ils ont été fournis aux représentants de l'organisation -, ils n'ont pas agi avec fermeté pour rendre visite aux otages - même lorsque cela était convenu dans l'accord pour la libération des personnes kidnappées entre Israël et le mouvement terroriste Hamas", dit la plainte.

Avshalom Sassoni/Flash90

Depuis le début de la guerre, l’organisation Shurat Hadin se bat pour faire face à la réponse passive de la Croix-Rouge internationale et à son manque d’intérêt pour le sort des plus de 240 Israéliens kidnappés le 7 octobre. L’un de ces efforts, qui a bénéficié d’une couverture médiatique internationale, a été une lettre signée par plus de 1 500 avocats du monde entier, exigeant une action en faveur des otages israéliens. "La Croix-Rouge internationale revit ses erreurs de la Shoah, elle a abandonné le peuple juif dans la période la plus sombre de son histoire", a déclaré Nitsana Darshan Leitner, fondatrice et présidente de l'ONG Shurat Hadin. "Nous ne pouvons pas accepter ce mépris et ce manque de respect pour la vie humaine, simplement parce qu'ils sont juifs. La Croix-Rouge internationale est tout simplement partiale. Elle opère quotidiennement à Gaza, et n'a aucun problème pour accuser Israël de soi-disant violations. Elle exige aussi que les terroristes palestiniens qui ont kidnappé des Israéliens reçoivent une visite, alors qu'elle ne se soucie pas de ceux qu'ils ont kidnappés", a-t-elle souligné.

