Israël était au courant de l'existence du plus grand tunnel du Hamas depuis 4 ans (média)

L'existence du plus grand tunnel terroriste de la bande de Gaza, près du passage d'Erez, rendu public en début de la semaine, était connue des plus hauts gradés d'Israël depuis quatre ans, a rapporté jeudi matin le site Ynet.

"Il y a eu de longues et nombreuses discussions sur les tunnels terroristes du Hamas au sein des commissions des affaires étrangères et de la sécurité, mais le gouvernement refusait de s'en occuper", a déclaré un ancien membre du ministère des Affaires étrangères, qui a participé aux discussions sur la question.

Selon lui, "des questions ont été soulevées quant à savoir pourquoi les tunnels terroristes n'étaient pas attaqués et pourquoi ils (les membres du gouvernement et les responsables sécuritaires, ndlr) acceptaient de parvenir à un cessez-le-feu chaque fois que le Hamas le souhaitait. La raison, dit-il, est que l'exécutif voulait avant tout préserver le calme. L'establishment de la défense a de son côté rejeté les affirmations selon lesquelles l'existence du tunnel offensif géant près du moshav Nativ Hathara et de la base d'Erez était connue. L'armée israélienne a elle admis que l'emplacement du tunnel était connu depuis des années, mais pas son itinéraire exact.

L'armée israélienne a également estimé qu'il existe des dizaines d'autres tunnels de ce type, à proximité de la clôture, qui n'ont pas encore été découverts.

Les responsables sécuritaires ont ajouté que la carte des menaces de la bande de Gaza était fréquemment présentée au niveau politique - c'est-à-dire au ministre de la Défense et au Premier ministre - et que c'était eux qui choisissaient quelles informations seraient transmises aux autres ministres. "Chaque évaluation de la situation menée par le Premier ministre ou le ministre de la Défense au commandement sud ou dans la division de Gaza s'ouvre sur une mise à jour de toutes les menaces en développement, y compris ces tunnels d'approche", ont-ils indiqué. "Ces dernières années, les informations concernant ce tunnel ont été transmises au Premier ministre et au ministre de la Défense", a-t-il précisé.