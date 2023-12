Israël pourrait accepter qu'une Autorité palestinienne réformée dirige Gaza (conseiller à la sécurité nationale)

Israël accepte également d'aider à la reconstruction du territoire, selon Tzachi Hanegbi dans un article publié dans un journal saoudien

Dans un article publié sur un site saoudien, le conseiller à la sécurité nationale israélienne, Tzachi Hanegbi, indique que le gouvernement pourrait accepter un contrôle de la bande de Gaza par une Autorité palestinienne réformée après la guerre.

L'article, publié par le site d'information Elaph, indique également qu'Israël s'est engagé à reconstruire Gaza, en collaboration avec les Palestiniens, la communauté internationale et les entreprises privées. "Au-delà de la sécurité de nos citoyens, sur laquelle nous ne ferons aucun compromis, Israël n'a aucun intérêt à contrôler les affaires civiles à Gaza, et il faudra un organe de gouvernement palestinien modéré bénéficiant d'un large soutien et d'une grande légitimité", a écrit Tzachi Hanegbi. "Ce n'est pas à nous de décider qui le dirigera", a-t-il affirmé.

Marc Israel Sellem/POOL

Déclarant avoir pris acte des pressions exercées par la communauté internationale pour que l'Autorité palestinienne prenne en charge les affaires de Gaza, le conseiller à la sécurité nationale estime qu'un tel scénario serait impossible sans changements drastiques, notamment concernant l'incitation à la violence à l'encontre d'Israël. "Dans sa forme actuelle, l'Autorité palestinienne a du mal à le faire et cela nécessitera beaucoup de travail et l'aide de la communauté internationale et des voisins de la région. Nous sommes prêts à faire cet effort", a-t-il ajouté.

Les propos de Tzachi Hanegbi marquent un net changement par rapport au refus répété du Premier ministre Benjamin Netanyahou de considérer le gouvernement de l'Autorité palestinienne comme une option pour la Gaza d'après-guerre, à qui il a récemment reproché "de vouloir la destruction d'Israël à l'instar du Hamas".

Hillel Maeir/Flash90

Ces propos de Tzachi Hanegbi ont suscité des critiques en Israël. Le député Zvi Sukkot, du parti Otzma Yehudit (Force juive) a écrit sur X que Tzachi Hanegbi n'avait pas le droit de publier des idées "au nom du gouvernement israélien". "Sommes-nous devenus fous ? Une Autorité palestinienne qui éduque à la tolérance et à l'acceptation n'existe que dans les esprits des plus dérangés", a-t-il affirmé.