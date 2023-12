Ivanka Trump et son mari Jared Kushner en Israël pour une visite de solidarité

Le couple a visité le kibboutz Kfar Aza, décimé après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas

Ivanka Trump, la fille de l'ex-président américain Donald Trump, et son mari, conseiller principal de l'ancien président, Jared Kushner, sont arrivés jeudi en Israël pour une visite de solidarité.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a accompagné le couple lors d'une visite de Kfar Aza. Pendant près de deux heures, à seulement un kilomètre de la ville de Gaza et au son des tirs d'artillerie, Ivanka et Jared ont fait du porte-à-porte et se sont entretenus avec des habitants du kibboutz, Maor Morvia, Shahar Shnurman et Hen Kotler, qui ont raconté leur histoire et celle, tragique, de leurs amis assassinés et enlevés par le Hamas le 7 octobre.

https://twitter.com/i/web/status/1737854356710691098 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Shahar, qui s'est fait tatouer la date "07/10/23" sur le bras, a indiqué qu'il était revenu au kibboutz avec sa femme, Ayelet Cohen, et qu'en fait, ils étaient les premiers et les seuls à résider à Kfar Aza. Hen a offert à Ivanka une plaque d'identité gravée des mots suivants : "Kfar Aza, c'est chez nous". Maor a dit au couple : "Nous devons vaincre le Hamas pour que nos enfants puissent revenir ici et jouer sur l'herbe. Cela ne doit pas se reproduire". À la fin de la visite, Jared Kushner et Ivanka Trump ont remercié les habitants et les responsables de la sécurité et des secours.

"Merci à tous d'avoir partagé vos histoires avec nous. Je dois dire que c'est une grande leçon d'humilité pour moi. Quand de tels moments arrivent, on fait parfois des choses qui vont au-delà de ce que l'on sait être capable de faire. Mais ce que vous avez fait a fait une énorme différence. Merci pour ce que vous avez fait", a affirmé Jared Kushner aux soldats et aux officiers israéliens.