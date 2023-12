"Le Hamas bloque l'aide destinée aux Gazaouis" : Netanyahou répond aux critiques sur les opérations à Gaza

Dans un article publié sur le Jerusalem Post, Benjamin Netanyahou impute au Hamas la responsabilité de la situation des citoyens dans la bande de Gaza

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié ce vendredi un article dans le Jerusalem Post dans lequel il répond aux critiques internationales sur les activités d'Israël dans la guerre à Gaza et attribue au Hamas la responsabilité de la condition des civils dans le territoire palestinien.

"Le 7 octobre, Israël a été brutalement attaqué par les terroristes du Hamas. Ils ont assassiné plus de 1 200 personnes, en ont blessé des centaines et ont kidnappé plus de 200 otages. Lors de l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis la Shoah, ils ont violé et décapité des femmes, tué des enfants devant leurs parents, brûlé des bébés et mutilé des corps. Après l'attaque, de hauts responsables du Hamas ont juré qu'ils répéteraient cette barbarie 'encore et encore'. Face à une telle attaque et à une telle menace, l'élimination du Hamas est une réponse nécessaire et proportionnée. Israël a répondu aux horreurs du 7 octobre par une juste guerre d'autodéfense", a écrit M. Netanyahou.

Miriam Alster/Flash90

"Israël poursuit ses objectifs militaires dans le plein respect du droit international. Israël cible les terroristes du Hamas, pas les civils palestiniens. Même si nous avons fait tout notre possible pour garder les civils palestiniens à l'abri du danger, le Hamas a fait tout son possible pour les empêcher de battre en retraite. Tsahal a émis des avertissements. aux civils palestiniens, et leur a demandé d'évacuer les zones de combat désignées et d'établir des couloirs humanitaires pour leur passage en toute sécurité ; Le Hamas, de son côté, a tenté d'empêcher les citoyens palestiniens de partir sous la menace des armes. Nous permettons le transfert de nourriture, de l'eau et de médicaments d'entrer à Gaza pour la population civile ; Le Hamas détourne et vole souvent ces fournitures pour son propre usage. Israël n’a pas déclenché cette guerre, mais Israël la gagnera. Plus tôt nous le ferons, mieux ce sera pour les Israéliens, les Palestiniens et tous ceux qui aspirent à un Moyen-Orient pacifique", a-t-il poursuivi.