Le gymnaste Artem Dolgopyat met aux enchères sa médaille d’or pour aider les localités israéliennes du sud

Artem Dolgopyat a remporté la médaille d'or le 7 octobre, jour des attaques sanglantes du Hamas contre Israël

Le champion israélien de gymnastique Artem Dolgopyat va mettre aux enchères la médaille d'or qu'il a remportée aux Championnats du monde le 7 octobre 2023. L'intégralité des fonds récoltés sera destinée à soutenir les communautés israéliennes du sud. Le médaillé d’or olympique de Tokyo en 2020, qui a remporté une nouvelle médaille d'or et le titre de champion du monde, n'a jamais pu célébrer sa victoire, la compétition ayant eu lieu alors que l'État d'Israël était attaqué par le Hamas. Tandis que la nouvelle de l'attaque lui était parvenue, Artem Dolgopyat a insisté pour monter sur le podium avec le drapeau israélien orné de rubans noirs et pour dédier sa victoire à son pays et aux victimes des massacres.

LIONEL BONAVENTURE / AFP

Depuis le 7 octobre, Artem Dolgopyat, membre du Maccabi Tel Aviv, réfléchissait à la manière de soutenir les localités israéliennes près de Gaza, durement touchées par les attaques. Il a choisi de vendre aux enchères sa médaille d'or remportée et de reverser tous les profits aux victimes. La vente se tiendra le dimanche 7 janvier à 21h, avec une mise de départ de 100 000 dollars (90 750 euros). L'intégralité des recettes sera versée au fonds Shoresh dédié aux victimes du 7 octobre.

LIONEL BONAVENTURE / AFP

"Je me sépare de la médaille sans douleur mais avec beaucoup d'émotion. Elle représente tous mes rêves, le sommet de mes ambitions, mais aujourd'hui la chose la plus importante ce n’est pas la médaille mais la société israélienne. Je sais que grâce à cette vente, je pourrai apporter un peu au pays qui m’a tant donné", a déclaré Artem Dolgopyat.