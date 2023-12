L'armée israélienne cible le Hamas dans le centre de la bande de Gaza

Ces opérations dans le centre de Gaza interviennent alors que Tsahal concentre désormais la plupart de ses efforts sur la partie sud de la bande

L'armée israélienne a intensifié ses opérations contre le Hamas dans les camps du centre de la bande de Gaza, selon le général de brigade Dado Bar Kalifa, commandant de la division 36.

La division, qui opérait auparavant dans le nord de la bande de Gaza, vise dorénavant les camps du centre de la bande, dans le but de démanteler les infrastructures terroristes.

La récente attaque a ciblé le camp d'al-Bureij, une zone densément peuplée de quartiers civils et qui sert de bastion au Hamas. Le bataillon al-Bureij compte environ 1 000 combattants, et n'est que l'un des quatre bataillons du Hamas dans la brigade des camps centraux du groupe terroriste.

IDF Spokeperson

Les quatre bataillons du Hamas dans le centre de Gaza - al-Bureij, Deir al-Balah, Maghazi et Nuseirat - ont tous été affaiblis par les frappes israéliennes. Le commandant de la brigade des camps du centre, Ayman Nofel, a été tué lors d'une frappe israélienne le mois dernier. Au cours des premières heures des opérations terrestres à al-Bureij, Tsahal a indiqué que les troupes de la brigade Bislamach ont localisé une entrée d'un tunnel menant à un vaste réseau souterrain du Hamas, ainsi qu'un terrain d'entraînement. Ces opérations dans le centre de Gaza interviennent alors que Tsahal concentre la plupart de ses efforts sur la partie sud de la bande, tout en menant des opérations dans le nord. La 36e division a combattu dans les quartiers de Zeitoun, Shejaiya, Rimal et Shati de la ville de Gaza. "Les combats à Shejaiya ont été difficiles et complexes, mais nous avons réussi à obtenir des résultats significatifs. Shejaiya ne sera plus un centre de terreur du Hamas", a déclaré Bar Kalifa.

Tsahal a commencé à démolir des bâtiments dans les zones le long de la frontière de Gaza, y compris Shejaiya, afin d'établir une zone tampon d'un kilomètre, de sorte que les habitants des villes frontalières israéliennes puissent retourner vivre dans leurs localités en toute sécurité.