Crise dans un lycée de Tel Aviv après que la proviseure a exprimé son soutien aux Palestiniens

Le lycée public Ironi Dalet de Tel Aviv a été le théâtre d'émeutes après que son proviseure a diffusé, il y a quelques jours, un message sur Facebook dans lequel elle dénonçait la crise humanitaire de la bande de Gaza. Elle affirmait que "les conséquences des actions de Tsahal" n'étaient pas assez relayées, et a ajouté pour étayer ses propos un lien vers un article du journal Haaretz.

Le message publié a rapidement circulé parmi les étudiants, qui ont organisé une manifestation ce mercredi dans l'enceinte de l'école. La directrice a été convoquée à la municipalité de Tel Aviv.

En réponse, la directrice a publié une lettre aux élèves : "Mon message et l'article que j'ai partagé ont été interprétés comme un manque de reconnaissance de la douleur et du chagrin de notre peuple, et un manque d'intérêt pour nos soldats et les otages. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Je suis fière de notre armée et de ses commandants. Pour ma part, je respecte toujours vos opinions et je crois que vous avez droit à la liberté d'expression - liberté qui inclut également la possibilité d'exprimer des critiques à mon égard", a-t-elle écrit.

Le 7 octobre, le lycée de la ville avait perdu deux de ses diplômés dans les attaques du Hamas.