L'Italie opposée à la nomination du prochain ambassadeur d'Israël car il réside en Cisjordanie

Benny Kashriel est maire de la ville de Maale Adumim en Cisjordanie depuis près de 25 ans

L'Italie s'oppose à la nomination du prochain ambassadeur d'Israël sur son sol car il est actuellement maire d'une implantation située au-delà de la Ligne verte. C'est ce que Rome a signifié dans des messages récents transmis à Jérusalem.

L'intéressé est Benny Kashriel, qui dirige la ville de Maale Adumim en Cisjordanie depuis près de 25 ans, et dont le dernier mandat touche à sa fin. Après approbation de sa nomination par le gouvernement israélien cet été, il est censé prendre ses fonctions d'ici six mois.

Pour tenter de vaincre ces réticences, le ministère des Affaires étrangères israélien a demandé au président Herzog d'intervenir auprès de Rome. Israël aurait été surpris de la réaction de l'Italie, dont la Première ministre Giorgia Meloni est considérée comme un fervent soutien de l'Etat hébreu.

En 2015, le Brésil avait refusé d'approuver la nomination de Danny Dayan, résident de l'implantation Karnei Shomron et ancien président du Conseil de Judée-Samarie, choisi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour occuper le poste d'ambassadeur à Brasilia. Face à cette opposition, Danny Dayan avait été finalement nommé consul général d'Israël à New York, dans le New Jersey, l'Ohio, en Pennsylvanie et au Delaware.