Sharon Aloni-Cunio, ex-otage du Hamas : "Je suis une femme brisée"

"Ils nous ont mis dans une ambulance, David était déguisé en cadavre et moi ils m’ont fait porter une tenue traditionnelle"

"On s’est toujours dit que nous avions des filles extraordinaires. Elles s’entendaient bien, elles ne se mettaient jamais en colère, rien. Maintenant, elles crient et s’énervent pour tout. Elles réclament leur père tous les jours et demandent pourquoi il n’est pas revenu". Sharon Aloni-Cunio, libérée avec ses deux filles de Gaza fin novembre, ne va pas bien : "Je suis bloquée. Ma vie est en suspens. Pour moi, tout s’est arrêté au moment où j’ai été séparée de David".

Dans une entrevue accordée à la chaîne israélienne N12, l'ex-otage est revenue en détails sur son enlèvement par le Hamas le 7 octobre aux côtés de son mari et de leurs filles, mais aussi de sa soeur et de sa nièce. Puis la captivité, sa libération et la douloureuse séparation d'avec David, toujours à Gaza (vidéo).

Elle raconte le 7 octobre, ce shabbat maudit, où leurs vies ont basculé. "Ma sœur et ma nièce étaient chez nous. À 6h du matin environ, David est entré en courant dans la pièce sécurisée, où je dormais avec les filles, et il m’a dit qu'il y avait une alerte rouge. Nous avons entendu le nombre de roquettes et on a compris qu’il se passait quelque chose d’anormal. Ensuite, dans le groupe WhatsApp du kibboutz, ils ont annoncé qu’il y avait des terroristes près de la clinique, habillés en soldats. Ils nous ont dit de nous enfermer dans nos pièces sécurisées. David s’est posté près de la porte et a tenu la poignée pendant près de cinq heures, car les portes des abris ne sont pas conçues pour résister à ce genre de choses".

Et puis, les terroristes sont arrivés... "Ils ont commencé à crier en arabe et à frapper très fort contre la porte. Soudain, la poignée a bougé et ils ont réussi à l'entrouvrir. Je me suis précipitée pour aider David à la refermer et nous nous sommes battus avec eux comme ça pendant plusieurs minutes. Ils ont fini par abandonner. C'est alors qu'on les a entendus allumer un feu, et la fumée a commencé à entrer dans la pièce. Les enfants toussaient, l’air devenait irrespirable, alors je lui ai dit qu’il fallait ouvrir la fenêtre et sortir. Il m’a répondu : 'Non, ne fais pas ça, ils vont nous tuer'. Mais ce n’est pas comme si nous avions le choix.... On avait le choix entre mourir étouffées ou nous faire tirer dessus", souligne Sharon.

Elle raconte l'horreur, après avoir laissé son mari sortir avec l'une de ses filles par la fenêtre, puis s'être évanouie avant que les cris de David hurlant qu'elle était sa femme ne lui fassent reprendre conscience. La disparition de son autre fille, Emma. Et puis l'arrivée à Gaza. "Je n’ai fait que pleurer. Je pensais déjà au pire, à Emma, à ma sœur et à Amalia, et je me disais que notre vie était finie", relate-t-elle. Jusqu'à ce petit miracle, dans l'obscurité.

"Un jour, la maison à côté de l’endroit où nous étions a été bombardée. Un morceau de mur et des fenêtres se sont effondrés sur nous, et ils ont compris qu'ils devaient nous faire sortir de là. On tremblait, il y avait du verre partout. Ils nous ont mis dans une ambulance, David était grimé en cadavre et moi ils m’ont fait porter une tenue traditionnelle. Yuli était dans mes bras, cachée sous un drap et nous devions regarder par terre. On est arrivés dans un hôpital. Et soudain, nous avons entendu des pleurs. J’ai attrapé David et je lui ai dit que c'était les pleurs d'Emma. Les pleurs sont devenus plus forts et elle est apparue dans la pièce. À partir de ce moment, nous sommes restés ensemble jusqu'à ce qu'ils nous séparent de David, quelques jours avant notre libération".

La trêve, négociée entre Israël et le Hamas, a permis la libération de Sharon, ses deux filles, sa sœur et sa nièce. Mais elle n'a pas apporté le soulagement attendu: "Ce dilemme, ce sentiment de déchirement, entre revenir en Israël avec vos enfants et devoir laisser votre mari seul, Dieu sait où et dans quelles conditions, c’est un sentiment que je ne souhaite à personne", confie-t-elle. "Je suis une femme brisée, qui a été séparée de son mari, dont la famille a été kidnappée brutalement lors de ce Shabbat Noir. Je veux juste que les otages reviennent", conclut Sharon Aloni-Cunio.