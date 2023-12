Israël : la population toute proche des 10 millions en cette fin 2023

Le pays a accueilli 45 000 nouveaux immigrants, dont 75 % venaient de Russie et d'Ukraine

Alors que 2023 touche à sa fin, le Bureau central des statistiques a publié les dernières données sur la démographie du pays.

La population d'Israël est estimée à 9,842 millions d'habitants. 7,208 millions sont juifs (73,2% de la population totale), 2,080 millions sont arabes (21,1%) et 0,554 million entrent dans la catégorie "autre" - d'une autre ethnie ou religion (5,7%).

La population a augmenté de 1,9 %. 72% de cette hausse résulte des naissances et 28% du solde migratoire, sachant que le pays a accueilli 45 000 nouveaux immigrants (dont 75 % venaient de Russie et d'Ukraine) et que 2 500 Israéliens restés à l'étranger pendant plus d'un an ont été soustraits du décompte des habitants du pays.

Le taux de croissance de la population a diminué par rapport à 2022 où il était de 2,2%. Cette baisse est principalement due au nombre d’immigrés qui ont été plus nombreux l'année dernière.

Environ 49 500 personnes sont décédées en 2023, dont plus de 1 200 tuées le 7 octobre.