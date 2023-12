Tsahal ne prend aucune mesure à l'encontre des soldats qui ont tué par erreur des otages à Gaza

"L'incident aurait pu être évité, mais il n'y a aucun acte délibéré", souligne le rapport

L'armée israélienne a annoncé jeudi qu'elle ne prendrait aucune mesure contre les soldats qui ont tué par erreur, le 15 décembre, trois otages israéliens qui agitaient un drapeau blanc, criaient "au secours" en hébreu, et étaient dénudés jusqu'à la taille.

Les trois otages, Yotam Chaim, Samer Talalka et Alon Shamriz, avaient été pris en otage lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre contre des communautés du sud d'Israël. En publiant les résultats de son enquête finale sur la question, Tsahal a affirmé que, bien que les soldats ont violé les règles d'engagement - en tirant sur des personnes qui ne présentaient pas de danger immédiat et qui agitaient un drapeau blanc - l'énorme complexité des circonstances n'a pas conduit à une punition immédiate. L'incident aurait pu être évité, mais il n'y a aucun acte délibéré, souligne le rapport.

Des sources de Tsahal ont laissé entendre qu'une fois la guerre terminée, il était possible que des mesures disciplinaires ou autres soient prises à l'encontre de certains des soldats impliqués, mais qu'en attendant, les soldats continuent de se battre sur le terrain. La division juridique de Tsahal peut également remettre en question la décision, mais il s'agirait d'un cas très rare.

IDF Spokesperson

"Les tirs sur les otages n'aurait pas dû avoir lieu, ce tir n'était pas à la hauteur du risque et de la situation. Cependant, il a été effectué dans des circonstances complexes et dans des conditions de combat intenses sous une menace prolongée", a affirmé le chef d'état-major Herzi Halevi, en soulignant "l'importance capitale du respect des procédures opérationnelles standard". "Dans une situation où il n'y a pas de menace immédiate et où l'ennemi n'est pas clairement identifié, il est nécessaire d'avoir un moment d'examen avant de tirer, si l'occasion se présente. Cette mesure est nécessaire pour éviter, entre autres, que nos forces ne tirent sur nos forces. Dans le cas présent, les trois otages ne se déplaçaient pas de manière menaçante et brandissaient un drapeau blanc ; il était donc juste de confirmer l'identification avant de tirer. Les conditions de pression et l'environnement opérationnel ont rendu difficile la mise en œuvre de ces aspects par les soldats", a-t-il expliqué. Halevi a également demandé à tous les commandants d'examiner l'enquête et de sensibiliser leurs forces à la question des otages, y compris les lieux possibles, leurs photos et d'autres résultats divers à leur sujet. Le rapport a également été communiqué aux familles des otages.