Rétrospective : les événements qui ont marqué 2023 en Israël

La guerre Israël-Hamas déclenchée par le massacre du 7 octobre cloture une année israélienne riche en événements politiques, sociétaux et sécuritaires.

JANVIER

Entrée en fonction du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou

L'intronisation de Benjamin Netanyahou, élu Premier ministre fin 2022, suscite immédiatement la controverse. La nomination de figures aux idéologies radicales, notamment celle d'Itamar Ben-Gvir nouveau ministre de la Sécurité nationale, inquiète la communauté internationale, et particulièrement les États-Unis. Ce virage à droite inédit provoque des vagues de protestations dans le pays.

Série d'attaques mystérieuses en Iran attribuées aux États-Unis et au Mossad

Des informations indiquent que des frappes conjointes d'Israël et des États-Unis ont été menées en Iran, tandis que des avions israéliens auraient ciblé un convoi d'armes transitant de l'Irak vers la Syrie par un poste-frontière sous le contrôle du Hezbollah.

La Cour suprême annule la nomination du chef du Shas, Aryeh Deri, ministre de l’Intérieur

La Cour suprême annule la nomination du chef du Shas, Aryeh Deri, ministre de l’Intérieur et de la Santé dans le nouveau gouvernement. Les juges évoquent les multiples condamnations de Deri, accusé de corruption et de fraude fiscale. Les requêtes déposées devant la Cour suprême avancent que la peine de Deri en 2022, venue s’ajouter à une condamnation à de la prison pour corruption en 1999, rendent "déraisonnable" sa nomination à un poste ministériel.

FEVRIER

Manifestation dans tout le pays contre la réforme judiciaire

Des manifestations contre la réforme judiciaire promue par le nouveau gouvernement se tiennent dans tout le pays, et gagnent chaque semaine en ampleur et en intensité. Rapidement assimilées à des mouvements anti-Netanyhaou, accusé de vouloir sappé par cette réforme les fondements de la démocratie, elles rassemblent des participants issus de la totalité du spectre politique.

Montée des tensions et tirs de roquettes depuis Gaza

Israël fait face à une vague d'attaques terroristes et de tirs de roquettes en provenance de Gaza, qui conduisent à l'élaboration d'un plan conjoint entre le bureau du Premier ministre et la municipalité de Jérusalem pour renforcer les forces de sécurité et améliorer la protection des civils dans la ville.

Début des incidents à Huwara, en Cisjordanie

Le 26 février, un terroriste abat deux Israéliens, Hillel Menahem Yaniv et Ygal Yaakov Yaniv, deux frères âgés de 19 et 21 ans résidents de la localité voisine de Har Bracha, dans leur voiture à Huwara, une ville palestinienne au sud de Naplouse dans la Cisjordanie. Après cette fusillade, des Israéliens extrémistes mènent des attaques de représailles contre des Palestiniens, saccagent Huwara, tuent au moins un Palestinien et en blessent environ une centaine d'autres.

MARS

La crise de la réforme judiciaire se poursuit

Les manifestants anti-réforme judiciaire recommencent à organiser des journées de "rage" et de "perturbation", bloquant les autoroutes et impactant l'économie du pays. Des violents affrontements violents avec la police sont rapportés. Par ailleurs, des centaines de réservistes de l'armée israélienne se joignent aux protestations contre la réforme, entraînant plusieurs arrestations.

Netanyahou annonce un report de la réforme

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou annonce un report de la réforme judiciaire face à l'intense mobilisation, et annonce "une pause pour ouvrir un dialogue".

AVRIL

Hausse des attaques terroristes, des tirs de roquettes depuis Gaza, le Liban et la Syrie

Après des mois de mises en garde de la part des services de sécurité israéliens, les tensions explosent durant la période de fêtes qui fait coïncider le mois saint du Ramadan pour les musulmans et la Pâque juive. Des attaques terroristes mortelles ont lieu dans la vallée du Jourdain et à Tel Aviv, accompagnées de tirs de roquettes depuis Gaza, le Liban et la Syrie

Violences à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa

La police israélienne arrête plus de 350 personnes lors de violents affrontements à la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. En réponse, la Jordanie appelle à une réunion d'urgence de la Ligue arabe pour parler de "l'agression israélienne".

Attaque terroriste à Tel Aviv

Un touriste italien, Alessandro Parini, avocat de 35 ans originaire de Rome, est tué et sept autres personnes blessées lors d’une attaque terroriste à la voiture-bélier sur la promenade de Tel-Aviv. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, exprime sa solidarité avec Israël après ce "lâche attentat".

MAI

Opération "Bouclier et Flèche" dans la bande de Gaza

L'armée israélienne lance l'opération "Bouclier et Flèche", qui vise de hauts responsables de l'organisation terroriste Jihad islamique dans la bande de Gaza. Parallèlement, Tsahal attaque plusieurs sites de production d'armes et d'installations militaires, ainsi que des complexes, dont la plupart servaient d'entrepôts de munitions et d'infrastructures logistiques pour l'organisation. Le Hamas ne prend pas part au conflit, et l'Égypte obtient un cessez-le-feu au bout de cinq jours.

Marche des drapeaux à Jérusalem

Des dizaines de milliers de personnes participent à la grande Marche des drapeaux de "Yom Yerushalaim", dont le parcours traverse la vieille ville. En prévision des violences attendues entre Israéliens et Palestiniens, 3 000 policiers sont déployés. Des rapports indiquent effectivement que des activistes d'extrême droite attaquent des Palestiniens durant la marche des drapeaux.

Un agent du Mossad meurt après le naufrage d'un bateau en Italie

Au moins quatre personnes, dont un Israélien, décèdent lors du naufrage d’un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l’Italie. Un espion russe et deux espions italiens figurent parmi les victimes. Le bateau qui a fait naufrage était un lieu de réunion d'anciens agents secrets qui auraient surveillé "des contacts entre des entreprises italiennes et iraniennes".

JUIN

L'été enchanté du football israélien

L’équipe nationale de football des moins de 20 ans d’Israël décroche la troisième place de la Coupe du monde des jeunes après un parcours sans précédent dans la compétition mondiale et une victoire 3-1 en petite finale contre la Corée du Sud. Quelques jours plus tôt, c'est la sélection espoir (moins de 21 ans) qui se hisse en demie-finale de l'Euro où elle est battue par l'Angleterre 3-0. La performance reste malgré tout historique pour le sport israélien.

Attaque à la frontière égyptienne

Trois soldats israéliens sont tués à coup de couteau près de la frontière égyptienne dans le désert du Néguev par un assaillant, identifié plus tard comme un policier égyptien. L'incident débute avec la découverte des corps de deux soldats israéliens, dont une femme, près d'une base militaire. Après une chasse à l'homme, l'assaillant et un troisième soldat israélien ont été tués dans un autre échange de tirs.

Netanyahou hospitalisé en urgence

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est admis aux urgences de l'hôpital Sheba de Tel Hashomer, en banlieue de Tel-Aviv, après avoir été pris d’un malaise soudain. Il subit une semaine plus tard une opération chirurgicale et se fait implanter un stimulateur cardiaque.

JUILLET

Opération "Maison et Jardin" à Jénine contre des terroristes

L'armée israélienne mène une importante attaque contre le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Le gouvernement israélien déclare que l'objectif de l'opération, nommée "Opération Maison et Jardin" (Bait VaGan), est de cibler des militants à l'intérieur du camp. L'attaque entraîne la mort d'au moins 12 Palestiniens, dont 9 terroristes, et d'une centaine de blessés. Près de 500 familles palestiniennes quittent leur maison à cause de l'assaut israélien. L'opération est la plus grande incursion de forces aériennes contre des terroristes en Cisjordanie depuis la Seconde Intifada.

Une “marée” humaine marche vers Jérusalem contre la réforme judiciaire

Des dizaines de milliers de manifestants convergent vers la capitale israélienne pour marteler leur opposition au texte controversé, qui doit faire l’objet d’un vote crucial quelques jours plus tard.

La Knesset adopte une mesure clé de la réforme judiciaire

La Knesset adopte une mesure clé de la réforme judiciaire controversée visant à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement, au terme d'une session dramatique. La séance commence après un débat de plus de 24 heures sur une mesure de la réforme visant à annuler la possibilité pour la justice israélienne de se prononcer sur le "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement. La contestation populaire s'intensifié à l'approche de ce vote. La police fait usage de canons à eau pour disperser des centaines de personnes qui bloquaient l'entrée du Parlement à Jérusalem.

Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Benjamin Netanyahou informe le roi Mohammed VI que l'Etat hébreu examine positivement "l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla", située dans la partie du Sahara contrôlée par le royaume.

AOUT

Un agent de patrouille municipal tué dans une attaque dans le centre de Tel Aviv

Un agent de patrouille municipal israélien est tué lors d'une attaque par balle dans le centre de Tel Aviv, rue Nahalat Benyamin. Son co-équipier abat le terroriste, un Palestinien de la région de Jénine, après une brève poursuite. Selon le Shin Bet, le terroriste, Kamel Abu Baker, 22 ans, était affilié au groupe terroriste Jihad Islamique, mais dans une lettre qui lui a été attribuée, il a déclaré ne pas appartenir à une organisation.

Une rencontre israélo-libyenne tourne au fiasco

La rencontre à Rome entre Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, et Najla Mangoush, son homologue libyenne, provoque une crise diplomatique. Cohen publie un communiqué optimiste sur cette rencontre, considérée comme un pas vers des relations entre Israël et la Libye. Mais la publication est supprimée rapidement après des objections libyennes. La rencontre est fermement condamnée par Tripoli, pour violation des règles de boycott d'Israël. Mangoush est accusée d'exploiter médiatiquement cette rencontre, qu'elle décrite comme "fortuite et non officielle", avant d'être suspendue. Des troubles éclatent dans le pays, et des bâtiments gouvernementaux et des maisons sont attaqués. Mangoush quitte la Libye pour la Turquie.

SEPTEMBRE

Heurts entre religieux et laïcs sur la place Dizengoff pendant Yom Kippour

Un groupe de juifs religieux outrepassent les directives de la municipalité de Tel Aviv et une décision de la Cour suprême et installent une séparation de genre improvisée avec des drapeaux israéliens lors d'une cérémonie de prière de Yom Kippour sur la place Dizengoff. Cette action suscite l'indignation des activistes libéraux qui empêchent les prières. La division de la société israélienne atteint son paroxysme, après des mois de manifestations anti-gouvernement.

Israël et l'Arabie saoudite "proches d'un accord"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme à la tribune de l'ONU qu'Israël et l'Arabie saoudite sont "proches" d'une paix "historique". Rappelant la normalisation en 2020 des relations avec trois pays arabes, il déclare : "Nous sommes proches d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite". De son côté, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane assure que l'Arabie saoudite et Israël se "rapprochent" d'une normalisation de leurs relations, avertissant parallèlement que son pays se doterait de l'arme nucléaire si l'Iran faisait de même.

Un ministre israélien se rend officiellement en Arabie saoudite, première historique

Le ministre israélien du Tourisme, Haïm Katz, se rend en Arabie saoudite, devenant le premier ministre israélien à se rendre officiellement dans ce pays, où se déroule la conférence de l'Organisation du tourisme des Nations unies (OMT). "J'ai le sentiment qu'une histoire a commencé, mais il faudra du temps pour qu'elle se cristallise en une relation", affirme le ministre.

OCTOBRE

Les terroristes du Hamas lancent une attaque sanglante sur le sud d'Israël, le 7 octobre, durant laquelle plus d'un millier de personnes sont massacrées et violées

Le Hamas lance une offensive terroriste coordonnée contre Israël à partir de la bande de Gaza, au matin du 7 octobre. Cette série d'attaques implique le tir massif de roquettes sur le territoire israélien, ainsi que l'incursions de quelque 3000 terroristes palestiniens en Israël. Les attaques font près de 1.200 morts, à la fois parmi les soldats israéliens et la population civile. Ces événements font de cette journée l'une des plus meurtrières de l'histoire d'Israël et marque une tragédie sans précédent pour les Juifs depuis la Shoah.

La riposte de Tsahal et le début de l'opération terrestre

À partir du 13 octobre 2023, Tsahal commence à mener plusieurs raids et incursions dans la bande de Gaza. Le 27 octobre, Tsahal lance une offensive terrestre à grande échelle dans le territoire palestinien. Des affrontements entre le Hamas et Tsahal sont signalés près de la ville de Beit Hanoun et du camp de réfugiés palestiniens de Bureij, tandis qu'Israël appelle les habitants du nord de Gaza à se déplacer vers le sud.

NOVEMBRE

Trêve et libération de plusieurs dizaines d'otages

Une trêve temporaire a lieu entre les 24 et 30 novembre pour permettre l'échange d'otages et prisonniers. 150 Palestiniens, des femmes et des mineurs sont relâchés par Israël, tandis que 110 otages israéliens et étrangers sont libérés par le Hamas. La pause est assortie d'un important volet humanitaire, avec la livraison de 200 à 300 camions, y compris huit chargés de carburant et de gaz. Ces fournitures sont distribuées par des organisations internationales d'assistance opérant dans la région méridionale de la bande de Gaza.

Les Houthis attaquent des navires en mer Rouge

Le groupe rebelle Houthis, soutenu par le régime iranien, et qui occupe une partie du Yémen, commence à mener des attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment "liés à Israël", en solidarité avec la bande de Gaza.

DECEMBRE

Tsahal annonce avoir éliminé plus de 8 000 terroristes dans la bande de Gaza

Les autorités israéliennes indiquent que plus de 8 000 terroristes ont été éliminés dans la bande de Gaza depuis le début des répresailles israéliennes au massacre du 7 octobre. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas affirme que 21 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, mais ne distingue pas les civils et les terroristes de son bilan. Il n'indique pas non plus le nombre de personnes tuées par des tirs de roquettes ratés des organisations terroristes palestiniennes. Au 31 décembre 2023, 129 otages israéliens sont toujours retenus dans la bande de Gaza.

