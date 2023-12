Israël : David et Avigail, prénoms les plus donnés aux enfants juifs en 2022

Le prénom le plus donné en Israël en 2022 est Mohammed, choisi par une grande partie des familles musulmanes israéliennes

En ce dernier jour de l'année 2023, le Bureau Central des Statistiques a publié les prénoms les plus couramment donnés aux enfants israéliens en 2022. Celui qui arrive en tête de liste est Mohammed, donné à 2 418 garçons (premier choix incontesté des familles musulmanes), suivi par Ariel, donné à 2088 enfants, dont 2 022 nouveau-nés juifs (1 404 garçons et 618 filles) et le reste de "religion inconnue". Le prénom Yossef occupe la troisième position, donné à 2 007 enfants, dont 1 250 juifs, 680 musulmans, 24 druzes et 15 chrétiens.

GERARD JULIEN / AFP

David reste le prénom le plus couramment donné aux garçons juifs (1 710 enfants nommés ainsi, soit 2,6 % des garçons juifs nés en 2022), suivi du prénom Ariel donné à 1 404 des nouveau-nés garçons, soit 2,1 % d'entre eux). Les suivants sont Levi, Raphael, Yossef, Ari, Noam, Ouri, Moshe et Yehuda.

Pour les filles nées en 2022, le prénom le plus populaire est Avigail (donné à 1 284 bébés), tandis que Tamar chute à la seconde place. Ayala occupe la troisième place, suivi de Maya, Noa, Sarah, Yael, Esther, Adele et Libi qui ferment le top dix féminin.