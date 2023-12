Israël : 2023, l'année la plus meurtrière dans le secteur arabe

244 victimes de violence domestique et de crimes - soit plus du double de l'année précédente - sont recensées

2023 restera dans les mémoires comme l’année la plus meurtrière pour les citoyens arabes d’Israël, avec un total de 244 victimes de violence domestique et de crimes – soit plus du double de l'année précédente. Après une baisse de la criminalité rapportée après les attaques du 7 octobre par le Hamas en Israël, une nouvelle hausse des actes de violence a été relayée par les services de police en décembre.

Selon un rapport annuel de l’ONG Initiative Abraham, la hausse la plus significative de la violence a été enregistrée dans le nord d’Israël, où les organisations criminelles opèrent plutôt librement.

Dépassé par l'ampleur du phénomène, le gouvernement avait fait appel à l'aide du Shin Bet fin août. Ce mouvement sans précédent faisait suite au meurtre du directeur général de la municipalité de Tira, tué dans une fusillade, ainsi que d'un quadruple homicide dans la ville druze d’Abu Snan le 22 août, dont l'une de victimes était candidate à la mairie.

De nombreux spécialistes de la société arabe expliquent l'explosion de la violence par le retrait de la police de nombreuses localités après la seconde Intifada en 2000, qui aurait permis aux organisations criminelles de prospérer. D'autres mettent en cause une "culture de la violence" et du règlement de comptes dans ce secteur de la population, qui profite de la très large circulation des armes dans les villes arabes.

De 1948 à 2000, la proportion d’Arabes parmi les personnes assassinées en Israël était de 4,9 % contre 73 % aujourd'hui.