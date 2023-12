Les principaux immeubles israéliens illuminés en solidarité avec les otages

A l'initiative des quartiers généraux des familles d'otages, les immeubles portaient l'inscription : "Chaque seconde compte"

Des dizaines d'institutions et de tours dans tout Israël ont été illuminés en solidarité avec les otages israéliens à Gaza, alors que le monde célèbre le passage à 2024.

"Alors que le monde fait la fête, leur temps à eux s'est arrêté", explique le communiqué du QG des familles. "En signe de solidarité, des dizaines de bâtiments en Israël appartenant à des entreprises, organismes, municipalités et institutions universitaires en Israël ont été illuminés en jaune avec les mots: "Chaque seconde compte".

Parmi eux, la Knesset, le Pont aux cordes à Jérusalem, le stade Teddy, les cheminées de la centrale électrique de Hadera, la centrale électrique d'Ashkelon, les bâtiments municipaux de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Eilat Ramat Gan et Holon, la Banque Hapoalim bâtiments de direction, la résidence "Habima", les tours Azrieli, le bâtiment Moshe Aviv à Ramat Gan, le stade de Netanya, la Maison de l'Agence juive et les bâtiments des institutions nationales, les hôtels Dan à Jérusalem, Tel Aviv et Eilat, le Collège Afka, les bâtiments du Collège Hadassah, Tel Aviv Jaffa Collège universitaire, Collège universitaire Sami Shimon, les batiments de la société Tadhar et du groupe WIX Building.