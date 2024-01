7 octobre : des victimes du Festival Nova réclament 200 millions de shekels à l'État

Selon les victimes, Tsahal, le Shin Bet et la police ont été négligents et "auraient dû interrompre les festivités"

42 victimes qui ont participé au festival Nova à Re'im le 7 octobre réclament 200 millions de shekels (plus de 50 millions d'euros) à l'État, selon un premier procès civil après le massacre du 7 octobre, a rapporté Ynet.

"Un simple appel téléphonique de responsables de Tsahal aux responsables de la rave party de se disperser immédiatement, compte tenu du risque attendu, aurait sauvé leur vie et évité des blessures physiques et mentales à des centaines de participants", ont affirmé les plaignants lors d'un procès dans un tribunal de Tel-Aviv, contre Tsahal, le ministère de la Défense, la police israélienne et le Service général de sécurité.

Courtesy: October7.org

Ce procès intenté par les avocats Anat Ginzburg et Gilad Ginzburg, veut pointer du doigt "de graves omissions et une négligence criminelle qui ont causé de graves handicaps aux plaignants et détruit leurs vies."

Le bilan du massacre de Nova s'élève à 364 morts, soit un tiers des victimes du "Shabbat noir".