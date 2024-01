Israël : la Cour suprême annule la suppression de la clause de raisonnabilité, point clé de la réforme judiciaire

Cette décision, qui fait jurisprudence, annule une loi qui réduisait les pouvoirs de contrôle judiciaire

Les juges de la Haute Cour d'Israël ont statué lundi, après des mois d'attente, sur la légalité du texte abrogeant la "clause de raisonnabilité", un élément clé de la réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, voté le 24 juillet dernier et qualifié de "malheureux" par Joe Biden lui-même. La décision déclare le texte "non conforme" aux lois fondamentales du pays et aboutit à l'abrogation d'une des clauses les plus emblématiques de la réforme judiciaire. Cette décision, qui fera jurisprudence en ce que les juges de la Cour suprême étaient à la fois juges et parties, annule une loi qui réduisait les pouvoirs de contrôle judiciaire à la faveur du pouvoir politique.

Le pouvoir politique voulait empêcher par ce texte les tribunaux, y compris la Haute Cour, d'examiner les décisions gouvernementales et ministérielles en appliquant ce critère "subjectif" du "caractère raisonnable". La loi avait été adoptée au coeur de protestations qui ont vu des centaines de milliers d'Israéliens descendre dans la rue.

Après l'annonce de la décision de la Cour suprême lundi soir, le Likoud a déclaré qu'il était "regrettable que la Cour suprême ait décidé de rendre cette décision alors que les soldats de l'armée israélienne de droite et de gauche se battent et mettent leur vie en danger. La décision de la Cour va à l'encontre du désir d'unité du peuple, en particulier en temps de guerre", a estimé le parti. "Il est évident que la Cour suprême n'a pas le pouvoir d'annuler les lois fondamentales. Mais il est encore plus évident que nous ne pouvons pas traiter cette question tant que nous sommes en pleine guerre", a affirmé le président de la Knesset, Amir Ohana.

