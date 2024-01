Libération des otages : le Hamas et Israël sont loin de parvenir à un nouvel accord (médias)

Channel 13 a rapporté ce lundi soir que le Hamas souhaite qu'Israël retire toutes ses forces de Gaza

Les négociations avec le Hamas en vue d'un nouvel accord sur les otages sont "très difficiles", le Hamas ayant des exigences exorbitantes qu'Israël aura du mal à accepter, a rapporté lundi soir Channel 12.

La chaîne cite des hauts responsables qui affirment que les efforts déployés pour parvenir à un accord ne porteront probablement pas leurs fruits de sitôt. Channel 13 confirme de son côté que le Hamas souhaite qu'Israël retire toutes ses forces de Gaza.

In accordance with Israel's 27a law

Ces informations surviennent alors qu'une délégation israélienne a atterri au Caire pour discuter d'un éventuel accord de libération d'otages et de cessez-le-feu avec le groupe terroriste Hamas. Citant des sources non identifiées ayant connaissance du dossier, le quotidien arabe Asharq Al-Awsat, basé à Londres, a réitéré les informations selon lesquelles l'accord envisagé prévoirait la libération d'une quarantaine d'otages israéliens en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens et d'une trêve de plusieurs semaines dans la bande de Gaza. 129 Israéliens sont toujours retenus en otage par le Hamas.