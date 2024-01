"Le désaccord autour de la réforme judiciaire pourrait avoir joué un rôle dans la décision du Hamas d'attaquer" (porte-parole de Tsahal)

"Nous découvrirons plus tard les motivations du Hamas lors d'une enquête approfondie", a-t-il affirmé

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a déclaré que le groupe terroriste du Hamas pourrait avoir lancé son attaque le 7 octobre en partie parce qu'il pensait que la société israélienne était en plein chaos, en raison de la réforme judiciaire controversée.

"Ces éléments apparaîtront clairement au cours de l'enquête approfondie que nous mènerons, mais la réponse est qu'il est probable que la caractéristique d'un fossé dans la société, l'état de préparation de l'armée, peut-être dans la perception [du Hamas], était l'une des caractéristiques que le groupe terroriste a prises en compte", a déclaré M. Hagari en réponse à une question posée lors d'une conférence de presse. "Je pense que maintenant, dans les combats, le Hamas rencontre une armée déterminée et en état de marche", a-t-il ajouté.

Luke Tress/Flash90

"L’armée de l’air, l’armée terrestre et la marine fonctionnent toutes ensemble puissamment et sont déterminées à lutter contre un ennemi commun. Les gens risquent leur vie et tombent malheureusement au combat, et cela exprime la force de la société israélienne dans une période historique", a poursuivi le porte-parole de Tsahal.

Le lieutenant-colonel Hagari a tenu ces propos environ une heure après la publication du verdict historique sur la clause de raisonnabilité. La Haute Cour de Justice a décidé de rejeter l'annulation du motif du caractère raisonnable. La coalition s'est indignée de la publication du verdict pendant la guerre. "La décision du tribunal va à l'encontre de la volonté d'unité du peuple, surtout pendant la guerre", a réagi le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou.