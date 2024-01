Israël : un comité de médecins chargé de constater le décès d'otages à Gaza sans preuves formelles

"On a compris qu’il s’agissait d’une blessure très, très grave. On a vraiment essayé de comprendre et reconstituer ce qui s’était passé à plusieurs reprises"

Le ministère de la Santé israélien a mis en place un comité chargé d’"évaluer l'état physique des personnes enlevées", dirigé par Hagar Mizrahi, cheffe de la division médicale du ministère et experte en chirurgie. Ce comité d'experts recueille toutes les informations possibles (notamment des ex-otages) et visionne des heures de vidéos pour déterminer ce qui est arrivé aux captifs.

Ce "Shabbat Noir" a soulevé de nombreuses questions, dont celle de savoir "s’il est possible de déclarer la mort d’un otage toujours en captivité", explique le médecin. "Je n’aurais jamais imaginé devoir faire face à cette situation un jour. En médecine, il y a des règles très strictes à respecter pour pouvoir déterminer la mort", explique-t-elle. "Il faut prendre le pouls, et un électrocardiogramme doit être fait. On analyse chaque signe et on écarte tous les doutes, afin de donner à la famille une réponse claire et sans ambiguïté".

Mais le 7 octobre a tout bousculé. Le kibboutz Nir Oz, sur la base des informations obtenues par le comité, a récemment annoncé le meurtre de Jodi Weinstein Hagai, tuée le 7 octobre, en même temps que son mari, Gadi Hagai... Sans leurs dépouilles qui sont toujours à Gaza. Le cas de Judy fait partie de ceux qui sont restés en suspens, et dont le docteur Mizrahi a débattu pendant de nombreuses semaines avec le comité. "On nous a décrit les circonstances de l’évènement et on a entendu l’appel qu’elle a passé à la ligne d’urgence de Magen David Adom le 7 octobre. Nous avons lu les messages WhatsApp échangés avec ses amis et sa famille, et nous avons regardé les vidéos pertinentes. On a compris qu’il s’agissait d’une blessure très, très grave. On a vraiment essayé de comprendre et reconstituer ce qui s’était passé à plusieurs reprises", raconte Mme Hagar.

Courtesy of family

"Nous analysons les preuves sur une base médicale, il ne s’agit pas seulement de regarder des vidéos. On s’assoit et on regarde littéralement le moindre détail, on observe et on analyse les mouvements respiratoires [des vidéos diffusées par le Hamas, notamment]. On regarde les mouvements des paupières, du corps, les réactions face à la douleur. On analyse les images, séquence par séquence. On s’occupe aussi principalement d’analyser les blessures par balles, l’endroit où les victimes ont été touchées, les organes atteints. Tous ces éléments, en considérant le fait qu’ils ne reçoivent pas de traitement médical approprié là-bas, nous amènent à tirer nos conclusions", décrit-elle avec minutie.

La docteure Mizrahi, le docteur Chen Kugel, à la tête de l’Institut de médecine légale, et Ofer Marin, directeur général de l’hôpital Shaarei Zedek, doivent être entièrement certains de leur diagnostic avant d’annoncer la nouvelle aux familles. "Si nous n’arrivons pas à une conclusion, alors nous ne prenons pas de décision. Des preuves supplémentaires arriveront, le Hamas publiera quelque chose, on recevra d’autres informations, on intègrera ces nouveaux éléments à nos recherches".