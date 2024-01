Israël : décès de Zvi Zamir, ancien chef du Mossad pendant la guerre de kippour, à l’âge de 98 ans

Zvi Zamir était chef du Mossad lors des attaques terroristes palestiniennes aux JO de Munich en 1972

Zvi Zamir, chef du Mossad pendant les Jeux olympiques de Munich en 1972 et la guerre de kippour l’année suivante, est décédé mardi à l'âge de 98 ans. Pendant son mandat, les activités terroristes palestiniennes visant les Juifs et les Israéliens à l'étranger se sont multipliées. Le massacre de 11 membres de la délégation olympique israélienne aux Jeux de 1972 par le groupe terroriste Septembre noir marque un tournant et conduit à une coopération accrue entre le Mossad et les Forces de défense israéliennes. Zamir a personnellement rencontré l'agent égyptien Ashraf Marwan, connu sous le nom de "l'Ange", à Londres avant le déclenchement de la guerre du Kippour en octobre 1973.