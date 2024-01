Université Tel Aviv : un professeur appelle ses enseignants à ne pas porter des T-shirts "Bring Them Home" en classe

Sivan Toledo a considéré que de tels slogans constituaient "une forme de déclaration sur la guerre" distrayant les étudiants de leur apprentissage

Le professeur Sivan Toledo, professeur en informatique et directeur de l'École d'informatique Blavatnik de l'Université de Tel-Aviv, a demandé au personnel de l'école de ne pas venir à l'université en portant les colliers "plaque militaire" appelant à la libération et au retour des otages israéliens détenus à Gaza, a rapporté Ynet mardi.

Dans sa demande, Toledo a déclaré : "Il convient à nous, le corps enseignant, d'éviter de venir aux cours et leçons avec des vêtements ou des objets ayant une signification actuelle pour la guerre." "Un t-shirt avec les mots 'Ramenez-les à la maison maintenant' ou 'Ensemble, nous gagnerons' est une forme de déclaration sur la guerre", a-t-il ajouté.

"L'effort de fournir un environnement d'apprentissage qui réduit les distractions et facilite la concentration des étudiants sur leurs études nous oblige à nous concentrer sur le contenu des cours, c'est-à-dire sur l'informatique, et à éviter les discussions avec les étudiants sur la guerre." L'Université de Tel-Aviv a répondu : "Le professeur Sivan Toledo a exprimé son opinion personnelle et a recommandé aux membres de son personnel comment se comporter, dans le but d'isoler les étudiants des distractions et de leur faciliter la concentration sur leurs études."