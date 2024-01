Clause de raisonnabilité : la Cour suprême n'évite pas le conflit pendant la guerre

L'annulation par la Cour suprême d'une mesure limitant son propre pouvoir signe peut-être la mort d'une réforme jugée dangereuse par ses détracteurs

La décision de la Cour suprême israélienne d'invalider une disposition clé de la réforme judiciaire qui prévoyait de retirer aux juges le droit de se prononcer sur "le caractère raisonnable" des décisions du gouvernement ou de la Knesset, restera dans les annales de l'État hébreu. Cette décision survient dans le contexte d'une confrontation sans précédent entre les sphères politiques et judiciaires en Israël, accompagnée d'inquiétudes généralisées concernant un potentiel déséquilibre des pouvoirs.

"Les opinions populaires ferventes, fréquemment manifestées dans des coalitions gouvernementales instables, doivent être régulées par un contrôle judiciaire"

La Cour a déclaré que le pouvoir législatif et le gouvernement doivent continuer d'être soumis "à des contraintes extérieures". Pour les juges, la suppression de la clause de raisonnabilité portait "une atteinte grave et sans précédent au caractère essentiel de l'État d'Israël en tant que pays démocratique".

Sa décision a été prise avec l'adhésion de juges de tout bord politique : des libéraux convaincus aux conservateurs déterminés. Elle a souligné que les opinions populaires ferventes, fréquemment manifestées dans des coalitions gouvernementales instables, doivent être régulées par un contrôle judiciaire. C'est la première fois que la Cour suprême annule un aspect d'une des lois fondamentales quasi-constitutionnelles d'Israël.

La décision souligne que 13 des 15 juges de la Cour ont écrit que, contrairement aux affirmations du gouvernement, "la Cour a le pouvoir d'annuler les lois fondamentales d'Israël dans certaines circonstances limitées". Même cinq des sept juges minoritaires qui ont choisi de ne pas annuler la loi étaient d'avis que la Knesset ne peut pas altérer arbitrairement les dispositions constitutionnelles.

Cette décision représente une victoire significative pour ceux qui soutenaient que la réforme judiciaire du gouvernement était une initiative dangereuse qui devait être freinée, et un camouflet pour la majorité qui, cependant, ne souhaite pas faire de vagues. "Au sein de la coalition, il y a unanimité sur le fait que ce verdict n'aurait pas dû être rendu public en temps de guerre. Au gouvernement, on estime que la Cour aurait dû reporter la publication de ce verdict", rapporte Daniel Haïk, analyste politique.

Pour lui, "si le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le président de la Knesset, Amir Ohana, estiment que le Parlement ne va pas se décourager face à la décision de la Cour suprême, le ton général au Likoud est qu'il ne faut pas envenimer le débat".

Le 7 octobre est passé par là et restera plus ou moins consciemment associé à l'état de tensions sans précédent provoqué par la réforme judiciaire dans la société. "Aujourd'hui, personne n'envisage plus de remettre en cause la décision de la Cour suprême, alors qu'avant le 7 octobre, c'était une possibilité. Certains membres du Likoud vont même plus loin et pensent que réforme judiciaire de Yariv Levin est morte aujourd'hui et elle n'a plus aucune chance de ressusciter", analyse Daniel Haïk.