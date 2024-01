Rochelle Marshall, la New-Yorkaise de 82 ans qui fait un doigt d'honneur à la Croix-Rouge

"Celui-ci est pour la Croix-Rouge", a déclaré Rochelle, brandissant son majeur droit, et "Et celui-ci est pour l'ONU"

Elle est la nouvelle héroïne de la toile ! Rochelle Marshall, New-Yorkaise de 82 ans, volontaire de l'organisation Sar-El en Israël, a fait sensation sur les réseaux sociaux après son interview sur i24NEWS et son double doigt d’honneur : "Celui-là, c'est pour la Croix-Rouge", a déclaré Rochelle, brandissant son majeur droit, et "Et celui-ci est pour l'ONU, et ils le méritent !", a-t-elle affirmé brandissant le gauche.

"Ils pensaient que j'étais trop vieille pour participer au volontariat cette fois", raconte Rochelle qui est déjà venue plus de 18 fois pour aider l'armée israélienne, "Ils se sont trompés ! M'empêcher d'aller en Israël au moment où je pouvais faire quelque chose et où je voulais tellement être là était simplement cruel. C'est presque comme quand vous avez un ami malade loin et que vous voulez être là pour l'aider et faire tout ce que vous pouvez". Et elle est venue !

Sur TikTok et Instagram, Rochelle est devenue la star de ceux qui dénoncent l'indifférence de la Croix-Rouge au sort des otages israéliens, ou le parti pris flagrant de l'ONU dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. "Israël est très important pour moi, et je pense que l'ONU et la Croix-Rouge se sont mal comportées, elles auraient pu choisir une autre voie dès le départ", estime Rochelle.