i24NEWS annonce la création prochaine d'une chaîne en hébreu

i24NEWS a commencé le recrutement de journalistes, présentateurs, rédacteurs, pour la chaîne et le site web associé

i24NEWS annonce ce mercredi le lancement d'une nouveau canal d'actualités en hébreu, diffusé depuis Israël, qui s'apprête à rejoindre le groupe de chaînes existantes en anglais, français et arabe. Cette nouvelle chaîne d'information en continu offrira aux téléspectateurs israéliens des actualités en temps réel, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Le lancement de i24NEWS en hébreu est le résultat d'une analyse détaillée du marché israélien, avec pour objectif de fournir au public hébraïsant un média sur mesure, aligné sur ses attentes et ses besoins. i24NEWS en hébreu sera une chaîne commerciale, financée par la publicité, et disponible gratuitement sur toutes les plateformes OTT et numériques en Israël.

i24NEWS

"Nous nous lançons dans cette aventure équipés de connaissances, d'outils et d'une décennie d'expérience professionnelle qui nous permet d'établir une chaîne d'information conforme aux normes internationales et adaptée au public israélien", se réjouit Frank Melloul, PDG du groupe. "Depuis des années, nous promettons i24NEWS en hébreu, et nous sommes prêts pour cette mission. Ce public mérite une chaîne d'information pertinente, responsable, au contenu équilibré, et c'est précisément ce que nous lui offrirons".

Israel Twito, ancien dirigeant de Channel 13, a été désigné comme directeur et rédacteur en chef de la nouvelle chaîne. Sa carrière a débuté sur Channel 10 en tant que rédacteur en chef pour plusieurs émissions. En 2018, il a joué un rôle clé en tant que vice-président du contenu, orchestrant la fusion de Channel 13 avec Reshet. En 2019, Twito a pris la direction du département d'information de Channel 13, un rôle qu'il a occupé pendant deux ans, période pendant laquelle il a géré des événements d'importance nationale tels que la pandémie de Covid-19 et quatre cycles électoraux en Israël.

i24NEWS a commencé le recrutement de journalistes, présentateurs, rédacteurs, créateurs de contenu et producteurs pour cette chaîne en hébreu, ainsi que de journalistes et rédacteurs pour le site web associé à la chaîne, mais aussi de photographes, monteurs vidéo, graphistes et producteurs.

Dans le cadre de cette expansion, i24NEWS aménage ses installations au port de Jaffa, à Tel-Aviv, avec l'ajout d'un quatrième studio ultramoderne. Ce nouveau studio sera équipé de technologies de diffusion de pointe et intégrera des éléments visuels novateurs, visant à enrichir l'expérience des téléspectateurs avec une qualité de diffusion inédite.