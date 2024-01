La compagnie aérienne Wizz Air annule tous ses vols au départ et à destination d’Israël

Wizz Air annule tous ses vols au moins jusqu'au mois de mars

La compagnie aérienne hongroise lowcost Wizz Air, qui assure une centaine de vols hebdomadaires au départ de Tel Aviv va prochainement annoncer l'annulation de tous ses vols et ce, au moins jusqu'au mois de mars, a rapporté la chaîne israélienne Kan. Selon les estimations, des dizaines de milliers d'Israéliens verrons ainsi leurs billets déjà acheté annulés.

Moshe Shai/FLASH90

La compagnie dessert des dizaines de destinations en Europe depuis Israël. Le secteur aéroportuaire israélien espérait pourtant que Wizz Air reprendrait prochainement ses vols réguliers, incitant ainsi les autres compagnies qui avaient elles aussi annulé leurs liaisons aériennes, à suivre leur sillage.

Début décembre, la compagnie aérienne Ryanair a annoncé l’annulation de tous ses vols depuis et vers Israël jusqu'en février 2024. La compagnie avait suspendu ses vols vers Israël dès le 7 octobre et a depuis reporté à trois reprises la date de reprise de ses lignes aériennes à destination et au départ de l’aéroport Ben Gourion. Ces incessants reports touchent des dizaines de milliers d’Israéliens qui prévoyaient de se rendre en Europe par avion, et pourrait même conduire d’autres compagnies à bas prix à faire de même, notamment EasyJet et donc Wizz Air.

AP /Mindaugas Kulbis

Le mois dernier, l'Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé sa décision de mettre au chômage total environ 600 salariés de l’aéroport Ben Gourion et un millier d’autres à 75 % de temps de travail. Sur les 4 600 personnes qui étaient employés par l’aéroport avant ces mesures, seuls 3 000 ont conservé leur emploi, dont environ 1 000 contraints de travailler à temps partiel.