Ohad Naharin, David Grossman ou Noa appellent à lutter contre "la déshumanisation" des Gazaouis

"Nous devons combattre les mécanismes de l'apartheid et de l'oppression mais sans conduire au soutien des massacres du 7 octobre"

La "Coalition du camp pro-humaniste" a publié, jeudi matin, une lettre ouverte signée par de nombreuses personnalités publiques, artistes et universitaires, qui déclarent leur engagement "à lutter contre la déshumanisation des Gazaouis, des Palestiniens et des musulmans et la déshumanisation des Israéliens et des Juifs en général, en raison de la multiplication de ces phénomènes inappropriés et alarmants".

La lettre, publiée sur le site Internet d'Amnesty Israël, est signée entre autres par l'écrivain David Grossman, lauréat du Prix Israël, le cinéaste Nadav Lapid, les acteurs Ala Dakka, Esti Zakheim ou Itay Tiran, le chorégraphe Ohad Naharin, la chanteuse Ahinoam Nini, plus connue sous le nom de Noa, ou encore l’ancien député Meretz Issawi Frej et bien d’autres encore.

"En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous devons combattre les mécanismes de l'apartheid et de l'oppression, mais cela ne signifie pas diaboliser les citoyens appartenant au côté fort et une telle lutte ne doit certainement pas conduire à un soutien aux massacres et aux atrocités commises contre les citoyens israéliens le 7 octobre", peut-on lire dans la lettre. "Dans le même temps, le soutien massif à la guerre que mène Israël, cause d’horribles tueries, destructions et souffrances pour la population civile, ainsi que les appels au nettoyage ethnique émanant de hauts responsables et de personnalités israéliennes suscitent une énorme inquiétude", poursuivent les signataires.

"Chez certains jeunes occidentaux, il existe une tendance inquiétante à déshumaniser les Israéliens, et parfois les Juifs, ce qui justifie leur assassinat, en réduisant leur existence à l'appareil d'oppression israélien", ont-ils ajouté. "D'un autre côté, en Israël et dans de larges cercles au sein du camp pro-israélien mondial, on assiste à une déshumanisation généralisée des Palestiniens en général et des habitants de Gaza en particulier, les assimilant avec le Hamas, justifiant ainsi les meurtres aveugles et le refus de l'aide humanitaire".

"De plus, la vague d'islamophobie en Occident est inquiétante", continue la missive avant de demander de ne pas interdire les manifestations pro-palestiniennes dans le monde et de conclure en réitérant leur engagement "contre la déshumanisation des Palestiniens, des musulmans, des Israéliens et des Juifs".