"Nous pensons que Shiri, Ariel et Kfir sont toujours en vie" (Ofri Bibas, sœur de Yarden)

Israël ne dispose officiellement, à ce jour, d'aucune information concernant la famille Bibas détenue par le Hamas dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste avait affirmé début décembre que Shiri, la mère, et les deux petits garçons, Ariel et Kfir, âgés de quatre et un an (il avait 8 mois le 7 octobre), avaient été tués dans une frappe israélienne sur Gaza, sans que l'information ne soit confirmée par Tsahal ou par une vidéo du Hamas.

Celui-ci a par contre diffusé une vidéo dans laquelle on voit Yarden, le père de famille également otage, "apprendre" en direct la mort de sa femme et de ses enfants. Nili Margalit, libérée fin novembre, a raconté avoir été dans la même pièce que Yarden au moment où le Hamas l'avait filmé. Les terroristes lui avaient demandé d'annoncer la nouvelle des décès au père, ainsi qu'à un autre otage. Mais celle-ci avait refusé en arguant qu'ils devaient s'adresser à lui directement s'ils avaient quelque chose à lui dire, et en "le regardant dans les yeux".

Finalement, c'est le terroriste qui a annoncé la nouvelle en arabe et le détenu Yoram Metzger avait traduit l'information. Mais Tsahal n'a jamais confirmé la mort des Bibas. Alors que la trêve fin novembre aurait dû permettre la libération de Shiri et des enfants, le Hamas avait déclaré "ne pas savoir où ils étaient", avant d'expliquer qu'ils avaient été "offerts" à une autre faction terroriste.

"Nous pensons que Shiri et les enfants sont toujours en vie est que le message du Hamas est du terrorisme psychologique.

Lors d'une interview accordée à la télévision israélienne, Ofri, la sœur de Yarden Bibas, a exprimé son incertitude : "Nous essayons de rester optimiste, mais le désespoir commence à nous gagner, nous ne savons pas ce qui leur est arrivé et quand nous les reverrons", a-t-elle déclaré. "Nous pensons que Shiri et les enfants sont toujours en vie est que le message du Hamas est du terrorisme psychologique. Nous continuons à nous battre pour eux et pour Yarden, qui est là seul, séparé de sa famille, depuis près de 100 jours. Nous savons que qu'il ne va pas bien mentalement, grâce aux témoignages des otages libérés qui étaient avec lui. Nous devons tenir. Chaque jour est un nouveau combat".

A l'instar de la famille Bibas, il reste aujourd'hui 139 otages israéliens toujours détenus à Gaza, selon un chiffre mis à jour par l'armée israélienne.