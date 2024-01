"J'ai serré Emilia dans mes bras et je lui ai dit que nous allions mourir" (Daniel Aloni, ex-otage)

Un mois après avoir été libérée de captivité à Gaza, Danielle Aloni, qui avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre avec sa fille Emilia, âgée de 6 ans, a témoigné samedi soir de son expérience traumatisante à la chaîne d'information israélienne N12.

"Après avoir recouvert ma fille d'une couverture, je l'ai serrée contre moi et je lui ai dit: "Je suis désolée, nous allons mourir ici"", s'est souvenue la femme de 45 ans. Décrivant sa réaction lorsqu'elle a été kidnappée, Aloni a parlé d'un "sentiment de terreur "qui ne peut être expliqué par des mots".

"Ils devront inventer de nouveaux mots pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là"

Décrivant la façon dont ses ravisseurs lui ont pris sa nièce, Aloni a raconté : "Ils ont juste pris Emma. Ils ont pris une petite fille. J'ai commencé à crier [en arabe] La, la ! Binti, binti ! La ! (Non, non ! Ma fille, ma fille ! Non !). Aloni a montré à l'enquêtrice comment son ravisseur secouait la tête et agitait le doigt devant elle, puis faisait semblant de tirer sur la petite fille. L'otage libérée a également évoqué son expérience dans les tunnels du Hamas, où elle a rencontré les autres otages, dont les blessures ouvertes n'avaient pas été soignées.

Ma fille m'a tapoté le visage : "Maman, ne pleure pas, je vais bien"

Danielle Aloni se souvient également que sa fille l'a calmée lorsqu'elle a été prise d'une crise de panique. J'ai crié : "Je vais mourir ici ! Je vais mourir ici ! Ce sont les seuls mots qui sont sortis de ma bouche. Je sentais que j'allais mourir là. Ma fille m'a tapoté le visage : "Maman, ne pleure pas, je vais bien, je vais bien". Chaque fois que je voyais qu'elle était en détresse, je me mettais à pleurer, alors elle me réconfortait".

Plus de 240 Israéliens ont été capturés lorsque le Hamas a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, et plus de 100 ont depuis été libérés et rendus à Israël dans le cadre d'échanges de prisonniers. Le porte-parole de l'armée israélienne estime que "136 Israéliens sont toujours détenus dans la bande de Gaza". La semaine dernière, des informations ont fait état de négociations en cours, où le Hamas se serait montré ouvert à la libération de 40 à 50 otages en échange d'un cessez-le-feu temporaire. Des négociations qui auraient été interrompues pa le Hamas après l'élimination de Saleh el-Arouri, son numéro 2 politique, à Beyrouth.