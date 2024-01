"Sabre de Fer" : l'opération militaire la plus onéreuse d'Israël

La guerre menée par Israël contre le Hamas, qui entame son quatrième mois, a déjà coûté environ 217 milliards de shekels (environ 54 milliards d'euros), a rapporté dimanche le média Ynet, ce qui fait de l'opération "Sabre de fer" la campagne militaire la plus onéreuse de l'histoire du pays.

Ce chiffre comprend à la fois le budget militaire et un large éventail d'autres dépenses, comme la réparation des dommages causés aux infrastructures civiles et les compensations versées aux entreprises israéliennes. Actuellement, les salaires de l'armée israélienne coûtent au budget israélien environ 600 millions de shekels par jour, et chaque réserviste recruté jusqu'à la fin de 2024 se voit promettre 300 shekels par jour (74 euros). Les coûts de dédommagements pour les entreprises sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de shekels. Toutefois, ces dépenses ne sont pas en augmentation car les activités commerciales ont repris presque à plein régime dans la majeure partie du pays.

IDF Spokesperson

Les dommages matériels subis par les communautés israéliennes proches de la frontière de Gaza sont estimés à environ 15-20 milliards de shekels. Dans le même temps, les dommages dans les communautés du nord d'Israël qui sont prises dans les hostilités avec le Hezbollah libanais, atteignent 5 à 7 milliards de shekels. Des milliards de shekels sont également consacrés aux 125 000 Israéliens déplacés qui ont dû quitter leurs maisons dans le nord et le sud d'Israël et qui pourraient ne pas être en mesure de revenir dans les mois à venir. Aujourd'hui, chaque adulte séjournant dans un hôtel recevrait 6 000 shekels par mois (1494 euros), chaque enfant 3 000 shekels.