Israël : Kfar Saba en tête du classement des villes pour la qualité de vie

Le Bureau Central des Statistiques d'Israël a publié mardi un rapport sur les indices de qualité de vie dans les 18 plus grandes villes du pays pour l'année 2022. L'étude a examiné 49 indicateurs dans des villes de plus de 100 000 habitants. Selon ce rapport, Kfar Saba, Rehovot, Ramat Gan et Haïfa se distinguent parmi les villes ayant les scores les plus élevés en termes de qualité de vie. Kfar Saba mène le classement avec un score global élevé, surpassant la moyenne nationale dans 36 des 49 indicateurs, notamment en termes d'espérance de vie, de sécurité nocturne, de taux de réussite au baccalauréat, et de satisfaction quant à la propreté de l'environnement résidentiel.

Rishon LeZion, première l'année précédente, se classe désormais quatrième , se distinguant par le plus faible taux de dépression et de discrimination ressentie parmi les habitants. En revanche, Ashkelon a vu son classement baisser, se positionnant dans la catégorie moyenne avec des villes comme Netanya, Petah Tikva, Holon et Beer Sheva. Ashkelon excelle toutefois dans la capacité de ses citoyens à influencer la politique gouvernementale et dans la satisfaction liée à l'équilibre entre travail et vie privée. Tel Aviv, également classée dans la catégorie moyenne, mène en termes de taux d'emploi, en particulier pour les emplois offrant des perspectives de promotion. La ville a également le plus faible taux de solitude parmi ses résidents et une forte implication civique.

Les villes avec les scores globaux les plus bas dans les indices de qualité de vie sont Hadera, Bnei Brak, Bat Yam, Ashdod, et en dernier lieu, Jérusalem. Bnei Brak, par exemple, se distingue par le taux le plus faible de surpoids chez les élèves de primaire, le taux de participation électoral le plus élevé aux 25èmes élections de la Knesset, et un pourcentage élevé d'engagement dans des activités bénévoles. Ashdod est reconnue pour le faible pourcentage d'employés à temps partiel "involontaire" et la capacité de ses résidents à faire face aux problèmes, tandis que Jérusalem se démarque par le pourcentage le plus élevé de déchets recyclés.