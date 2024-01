Le père d'un soldat tué à Gaza appelle à la poursuite des combats

Yechiel Leiter, père du sergent-chef Moshé Yedydia Leiter, 39 ans, tué à Gaza le 11 novembre, a adressé une lettre au secrétaire d'Etat Antony Blinken pour demander l'arrêt des pressions américaines pour ralentir l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Moshé Yedydia était un père de famille de six enfants qui avait également achevé des études de médecine. "Il devait commencer à exercer la médecine à l'hôpital mais il est mort après deux semaines de combats, tué dans une explosion". Fier de sa culture, Moshé avait pris immédiatement conscience des enjeux de cette guerre. "Il a vu dans ces combats une guerre de civilisation, les ténèbres face a la lumière. Il savait où il allait, et il avait même envoyé un message à ses proches avec des recommandations pour prendre soin de sa famille au cas où il ne rentrerait pas. Il était très fidèle à son pays, à son peuple et à la civilisation", a affirmé M. Leiter.

"Nous pensons que les exigences américaines ne sont pas acceptables et doivent être concentrées sur autre chose", a affirmé son père Yechiel Leiter mardi soir, lors d'un entretien accordé à Jean-Charles Banoun sur i24NEWS. Pour lui, "un Etat doit se préoccuper d'abord et avant tout de ses propres intérêts", en mettant en exergue la "situation humanitaire ici en Israël", plutôt que celle des Gazaouis.

"Le Hamas a assassiné 1200 Juifs le 7 octobre et, depuis, plus de 200 000 personnes vivent en dehors de leurs maisons dans des conditions intolérables. Il y a un Etat qui vit dans la peur des roquettes du Hamas qui continuent d'être lancées depuis le sud et le nord. C'est la seule question humanitaire qui doit préoccuper Israël", a-t-il soutenu. "En ce qui concerne les habitants de Gaza, la responsabilité de la situation humanitaire incombe au Hamas, et non à Israël qui se défend comme n'importe quel Etat souverain le ferait. Les reproches doivent être faits au Hamas et à ceux qui le soutiennent comme le Qatar et d'abord et avant tout l'Iran", a-t-il poursuivi.

Un sacrifice qui ne doit pas être vain

"Mon fils a sacrifié sa vie car il savait pourquoi il se battait : pour défendre la civilisation occidentale contre le Hamas qui s'est développé aux frontières sud d'Israël", a-t-il affirmé.

Screenshot/ i24NEWS

"Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un Hamastan aux frontières sud d'Israël. Il s'agit d'une guerre juste avec des pertes terribles qui nous font tellement souffrir. Ceux qui tombent sont des héros, mais c'est le prix de la guerre, de la souveraineté, et de la sécurité de l'Etat d'Israël. Il ne s'agit pas de débat territorial mais d'un groupe terroriste dirigé par l'Iran qui a pour objectif de liquider notre pays", a-t-il conclu. La lettre qu'il a adressée à Blinken demeure à ce jour sans réponse. Quelques jours après son décès, Yechiel Leiter avait également adressé une lettre au président Joe Biden.