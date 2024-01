Israël : les participantes à une marche pour les otages dénoncent les violences physiques et sexuelles

Des parents et des proches d'otages détenues dans la bande de Gaza par le groupe terroriste Hamas ont manifesté en Israël, ce vendredi, pour attirer l'attention sur les 136 otages qui restent en captivité à l'approche des 100 jours de guerre.

Lors d'une marche organisée près du kibboutz Urim, dans le sud d'Israël, les participantes ont cherché à attirer l'attention sur les violences physiques et sexuelles que les otages peuvent subir pendant leur captivité. "Ramenez nos sœurs à la maison maintenant !", ont scandé les manifestantes.

La marche a débuté alors que les avocats israéliens tentaient de défendre le pays contre des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice de La Haye. Les manifestantes ont dénoncé cette accusation, portée par l'Afrique du Sud.

"C'est une honte ! C'est nous qui avons été assassinées, kidnappées, violées, et c'est nous qui allons être jugées et non l'organisation terroriste, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?", ont-elles lancé. 13 femmes sont toujours retenues à Gaza.