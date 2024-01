Le rassemblement de 24 h appelant à la libération des otages s'ouvrira par un message vidéo d'Emmanuel Macron

Les organisateurs du rassemblement de 24 heures appelant à la libération des otages détenus à Gaza indiquent que l’événement s’ouvrira par un message vidéo du président français Emmanuel Macron.

L’événement organisé par le siège du Forum des familles des otages et des personnes disparues se tiendra sur la place des otages à Tel-Aviv, avec des rassemblements à travers le pays et dans le monde pour marquer les 100 jours de captivité dimanche pour les otages lors de l’assaut du Hamas le 7 octobre, au cours duquel plus de 1200 personnes ont été assassinées. Selon l'armée israélienne, 136 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre sont toujours à Gaza - ils ne sont pas tous vivants - après que 105 civils ont été libérés de leur captivité lors d’une trêve d’une semaine à la fin novembre.

AP Photo/Ariel Schalit

Quatre otages ont été libérés avant cela, et un a été sauvé par les troupes. Les corps de huit otages ont également été récupérés et trois otages ont été tués par erreur par l’armée. L'armée israélienne a confirmé la mort de 25 personnes encore détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et des conclusions obtenues par les troupes opérant à Gaza. Une autre personne a disparu depuis le 7 octobre, et son sort demeure encore inconnu. Le Hamas détient également les corps des soldats de Tsahal tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de leur propre chef en 2014 et 2015 respectivement.