L'ex-otage Clara Marman s'est confiée sur sa captivité à Gaza

Clara Marman, 63 ans, kidnappée au kibboutz Nir Yitzhak, a été libérée le 28 novembre dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël. Elle a été libérée avec sa sœur Gabriela Leimberg et sa nièce Mia Leimberg. Cependant, son partenaire Norberto Louis Har et son frère Fernando Marman sont toujours retenus en captivité à Gaza. Mme Marman s'est confiée sur sa captivité dans la bande de Gaza lors d'une interview accordée à la chaîne israélienne Kan.

"Ils nous ont brutalement fait sortir de la maison et nous ont emmenés vers un très long chemin. Trois d'entre nous ont traversé une brèche dans la clôture, et ils (les terroristes du Hamas) nous ont mis dans une camionnette. Nous avons passé les barrières qui nous séparent, nous avons emprunté un tunnel puis recommencé après avoir marché pendant plus de deux heures", a-t-elle confié.

"Dans le tunnel, nous étions arrivés jusqu'à la bande de Gaza et nous étions tous ensemble", a déclaré Mme Marman. Concernant les contacts pour l'accord sur les otages, elle a affirmé que le Hamas avait commis un terrorisme psychologique : "Ils nous ont informés des pourparlers avec la participation du Qatar et de l'Egypte. Ils ont essayé de nous expliquer quelle était la situation et nous ont dit qu’il était impossible de conclure un accord, que Netanyahou ne voulait pas de nous et que l’armée n’était pas prête à nous sauver. Lorsque l'accord a fait état de progrès, ils ont dit qu'il n'incluait que les femmes et les enfants, j'ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je quitte Luis ou Fernando", a-t-elle poursuivi.

Du point de vue sanitaire, Mme Marman a déclaré qu'ils se sentaient faibles, surtout après la séparation : "Louis a besoin de médicaments réguliers qu'il n'a pas reçus, ce qui les blesse en ce moment, c'est que nous nous sommes séparés et que nous étions cinq", a-t-elle conclu. 136 otages sont encore entre les mains du Hamas, selon l'armée israélienne.