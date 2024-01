Le coût total de la guerre devrait s’élever à plus de 2 milliards de shekels, selon la Banque d’Israël

La Banque d'Israël estime qu'environ 210 milliards de shekels (51.3 milliards d'euros) seront consacrés aux dépenses de guerre en 2023-2025, a indiqué Channel 12 dans un rapport examinant l'impact de la guerre à Gaza sur l'économie israélienne.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, Israël a investi 24,7 milliards de shekels (plus de 6 milliards d'euros) de fonds publics dans divers aspects de l'effort de guerre, y compris les coûts de défense à travers toutes les frontières d'Israël et le financement de plus de 100 000 personnes déplacées évacuées du nord et du sud du pays, a rapporté le média.

Yonatan Sindel/Flash90

Quelque 930 millions de shekels (plus de 227 millions d'euros) ont également été affectés aux soins de santé mentale et physique des victimes de la terreur lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été massacrées et 240 autres ont été prises en otage. Le coût de la réparation et de la réhabilitation des communautés détruites le long de la frontière de Gaza s'élèvera à environ 400 millions de shekels (plus de 97 millions d'euros) ajoute Channel 12, et les dommages causés au nord par les attaques transfrontalières en provenance du Liban s'élèveront à environ 250 millions de shekels (plus de 61 millions d'euros).