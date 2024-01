Israël se prépare à ce que certaines femmes otages à Gaza reviennent enceintes (médias)

Les professionnels de la santé israéliens chargés de soigner les otages libérés se préparent à l'éventualité que certaines des jeunes femmes détenues à Gaza soient enceintes à la suite de viols commis par des Palestiniens, ont rapporté dimanche les médias israéliens.

Les 136 otages sont détenus par le Hamas, d'autres factions palestiniennes et quelques habitants de Gaza apparemment non affiliés à des groupes. Un grand nombre d'entre eux sont des jeunes femmes. Lors du massacre du 7 octobre, des Palestiniens ont commis des viols, et les témoignages de certains des ex-otages indiquent que les femmes ont subi des abus sexuels en captivité.

Alors que dans de nombreux pays, l'avortement est interdit ou autorisé seulement jusqu'au deuxième ou troisième trimestre, la loi israélienne autorise l'avortement du fœtus jusqu'au moment de la naissance dans certains cas. Jusqu'à la 24e semaine de grossesse, les avortements sont approuvés par un comité médical ordinaire, tandis qu'au-delà, les interruptions de grossesse sont supervisées par un comité spécial de médecins chevronnés. Selon une information du quotidien Maariv, les gynécologues des centres médicaux du pays se préparent à cette éventualité.