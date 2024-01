Israël : le gouvernement a approuvé le budget 2024 en pleine guerre

Le gouvernement israélien a approuvé le budget de l'année 2024 en pleine guerre.

"Nous sommes parvenus à un accord et nous allons maintenant adopter un budget très important. Il s'agit du budget de guerre qui répond également aux besoins de nos réservistes et de leurs familles, des travailleurs indépendants, des ministères du gouvernement et des besoins du public", a déclaré le Premier ministre Netanyahou.

"Nous augmentons le budget de la santé et y ajoutons 1 milliard de shekels pour la santé mentale, un besoin majeur et important en ces temps de guerre. Le budget de l'éducation, de la protection sociale et de la sécurité publique seront eux aussi augmentés sans porté préjudice au budget de la sécurité, qui est tout simplement essentiel à la victoire et à notre avenir", a-t-il ajouté.

"Je tiens à remercier le ministre des Finances et les ministres du gouvernement qui se sont joints à cet effort. Nous répondons également à des besoins très variés, et je sais que cela a exigé des sacrifices substantiels et je vous suis très reconnaissant à tous. Bien entendu, j'adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés et mes condoléances à la famille de la femme assassinée à Raanana. Nous sommes en pleine guerre contre le terrorisme sur tous les fronts, y compris sur ce front intérieur. Nous ne céderons pas tant que nous n’aurons pas remporté la victoire", a conclu Netanyahou.

