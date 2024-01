Israël : l’inflation a diminué à un taux de 3 % en 2023

Pour la première fois depuis décembre 2022, l’inflation en Israël a diminué à 3 %, atteignant l'objectif de la Banque d'Israël. Les premières prévisions des économistes prévoyaient que l'inflation chuterait à un taux de 2,7 à 3 %.

Sur une base mensuelle, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,1% en décembre, conformément aux prévisions. Des baisses de prix notables ont par ailleurs été enregistrées : les prix des fruits frais, de la culture et du divertissement ont diminué de 2,2% chacun, le prêt à porter et les chaussures de 1,8%, et les meubles et équipements ménagers ont diminué de 0,7%. En revanche, les légumes frais ont augmenté de 3,2 %.

Selon le Bureau central des statistiques, les prix des appartements ont diminué de 0,2%.

Une comparaison annuelle des prix des transactions réalisées au cours des mois d'octobre à novembre 2023 par rapport aux prix des transactions réalisées au cours des mois d'octobre à novembre 2022 montre que l'indice annuel des prix des appartements a diminué de 1,8%.

Des baisses de prix des appartements ont été constatées dans les districts suivants : Tel-Aviv (4,5 %), Centre (2,3 %) et Sud (0,5 %). En revanche, des augmentations de prix ont été constatées à Jérusalem (2,2%), dans le Nord (0,8%) et à Haïfa (0,3%). L'indice annuel des prix des appartements neufs a diminué de 3,9%.