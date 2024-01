Les Cohen, premier couple à se réinstaller au kibboutz Kfar Aza après le 7 octobre

A les voir marcher dans cette allée, difficile de croire qu'ils y ont vécu l'horreur. Mais pour nous conduire jusqu’à leur maison, Ayelet et Sharar ont besoin d'une lampe torche…. Autour d'eux tout est quasiment plongé dans le noir. Et pour cause, les Cohen sont les premiers à s'être réinstallés au kibboutz Kfar Aza, l'un des épicentres de l'horreur le 7 octobre: "On a fait plusieurs allers-retours pour s'assurer que tout était là, qu'il y avait de l'électricité, de l'eau, puis de l'eau chaude. Et nous sommes revenus !", raconte Ayelet. "Après le 7 octobre, nous avons passé quelques semaines chez la sœur de Shahar, puis dans un appartement à Tel Aviv".

En tout, Ayelet et son conjoint ont vécu plus de deux mois loin du kibboutz… Mais peu importe s'il est situé à peu moins d'1km de Gaza, y revivre était une évidence.

Au loin, mais pas si loin, une explosion déchire le ciel : "Je suis née ici, j'ai vécu avec ce genre de choses toute ma vie", balaye Ayelet.

"On a décidé de revenir dès le jour où on a dû partir… On savait qu'on allait revenir 3 heures après que l'armée nous a évacués. Et c'est la meilleure décision que nous ayons prise, car être un réfugié dans son propre pays est une expérience horrible".

Porte-parole de la Knesset/Noam Moskovitz

Pourtant, c'est entre ces murs que le 7 octobre ils ont vécu l'inimaginable: "A 6h30 précises ici je prenais le café ici dans le jardin, il faisait beau et le ciel était ensoleillé, quand j'ai entendu un énorme bruit, c'était un missile de Gaza, le plus grand bruit que j’ai jamais entendu. Nous somme allés dans la piece sécurisé, 20 min plus tard je suis sortie pour aller voir ma voisine…. C'était le chaos". "C'est moi qu'il l'ai retrouvée, elle était morte. On est vite retournés dans l'abri".

Le couple raconte alors une histoire entendue dans d'autres kibboutz: 30 heures, cachés dans la pièce sécurisée, à bloquer la porte avec ce qu'on a sous la main faute de pouvoir fermer à clé jusqu'à l'arrivée de l'armée. Et puis la chance, bien sûr.

Mais, malgré les voisins morts, malgré les familles torturées à quelque mètres d'eux, malgré la douleur et le chagrin, revenir les a apaisés: "Il n'y a pas de meilleur sentiment que de dormir dans son propre lit, c'est dormir au paradis. On s'est promis de ne plus jamais partir. On ne savait pas si on allait pouvoir survivre au bruit ou à l'émotion d'être ici alors qu'on a perdu autant de proches. Mais tous les matins, on comprend que c'est le meilleur endroit pour nous".

Avant le massacre, 700 personnes vivaient dans ce kibboutz. 62 ont été tuées dans des conditions particulièrement atroces, 5 sont toujours retenues à Gaza… "Nous voulons remettre de la lumière dans le kibboutz. Quand vous arrivez en voiture, tout est noir car il n'y a personne. Nous voulons remettre la lumière et ramener la joie. Nous voulons que, depuis Gaza, les otages voient ces lumières et qu'elles leur donnent de la force".