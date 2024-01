Israël/Archéologie : une pièce d'argent vieille de 2 500 ans découverte dans les montagnes de Judée

Une pièce d'argent rare, vieille d'environ 2 500 ans, a été découverte dans les montagnes de Judée, a annoncé mercredi matin l'Autorité des antiquités d’Israël. La pièce est l'une des premières preuves en Israël de la transition vers l'utilisation des pièces de monnaie, a-t-elle indiqué. Lors des fouilles, un bâtiment datant de l’époque du royaume de Juda a également été découvert, à l’intérieur duquel se trouvait un poids à shekel.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

La pièce en argent datée de la période perse entre le 6e et le 5e siècle avant l’ère commune a été intentionnellement brisée et une face est estampillée d'une empreinte carrée. L’empreinte est enfoncée, alors que dans les périodes ultérieures, les techniques d'impression se sont perfectionnées et présentent des figures qui se démarquent de la pièce.

"La pièce découverte est extrêmement rare", a déclaré le Dr Robert Cole, chef du département de numismatique à l'Autorité des antiquités d’Israël. "La pièce a été frappée à une époque où l’utilisation des pièces de monnaie commençait tout juste dans le monde. Cette découverte fournit des informations supplémentaires sur la manière dont les échanges commerciaux étaient menés et sur le processus par lequel l'économie mondiale est passée, depuis les paiements jusqu'à la pesée des pièces d'argent et leur utilisation", a-t-il expliqué.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

"La pièce appartient à un groupe de pièces de monnaie très anciennes, frappées en dehors des frontières d’Israël, dans la région de la Grèce, de Chypre et de l'ancienne Turquie", a-t-il ajouté. "Celles-ci ont commencé à apparaître au sixième ou cinquième siècle avant JC sur des sites en Israël. Le fait que la pièce ait été trouvée sur une strate datant du milieu du quatrième siècle avant JC, nous renseigne que la transition vers l’utilisation de l’argent pour fabriquer des pièces de monnaie s’est faite progressivement et a pris des centaines d’années", a conclu Robert Cole.