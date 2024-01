Israël : de la viande conçue en laboratoire bientôt commercialisée, une première mondiale

Pour la première fois au monde, la startup israélienne de technologie alimentaire Aleph Farms de Rehovot a reçu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser du bœuf entièrement cultivé en laboratoire.

Aleph Farms

Cette approbation signifie que, du point de vue des autorités israéliennes, les consommateurs pourront entrer dans un restaurant et commander un vrai steak - et non une imitation végétalienne- et recevoir un morceau de vraie viande cultivée et préparée sans causer de souffrance aux animaux.

En janvier dernier, le grand rabbin d'Israël avait déterminé que la viande cultivée serait considérée comme un produit parvé (neutre) après avoir visité l'usine Aleph Farms à Rehovot.

Selon l’opinion rédigée par le rabbin Israël David Lau, le processus de production de viande cultivée dérivée de cellules souches à partir d’un œuf fécondé rend le produit fini parvé. "En ces temps difficiles que traverse Israël, l'équipe d'Aleph Farms s'unit avec force et détermination pour livrer la marchandise, quoi qu'il arrive", a déclaré Yedidia Tovia, PDG et co-fondateur de l'entreprise. "La première viande qu'Aleph Farms servira aux Israéliens sera un petit steak de culture fabriqué à partir de l'organe d'une vache Angus noire nommée Lucy", a-t-il poursuivi.

Les cellules de Lucy n'ont subi aucune modification génétique ni processus d'immortalisation. Hormis les cellules dérivées de l'œuf fécondé de Lucy, le processus de fabrication et le produit final n'incluent aucun composant d'origine animale. La société note qu’aucun antibiotique n’a été utilisé dans le processus.